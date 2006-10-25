عيد فطر نماد رستاخيز است ؛ نوشتاري از عضو حقوقدانان شوراي نگهبان

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر محسن اسماعيلي در ادامه اين مطلب يادآوري مي كند : براي مثال خزان و بهار طبيعت از جمله مواردي است كه طبق آموزه هاي ديني بايد آدمي را به ياد ريزش و رويش مجدد خويش اندازد .هر كس بايدچنان شود كه حافظ شد و چنان گويد كه او گفت : " مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو -يادم از كشته خويش آمد و هنگام درو "

ماه مبارك رمضان وعيد خجسته فطر نيز ازاين گونه موارد است.تعيين يك ماه براي رياضت و انجام تكاليفي كه معمولا وعادتا دشواراست و پايان يافتن آن با جشن و سرور بايد همگان را متوجه داستان زندگي كند .همانگونه كه روزهاي اين ماه اندك و البته پر بركت است ( اياما معدودات ) و به سرعت سپري مي شود ، روزهاي زندگي نيز كوتاه ولي غنيمت شمردني است ( انصافا معدوده ).

در اين دوران كوتاه بايد به دستوراتي كه ظاهرا دشوار هستند ( تكليف ) عمل كرد و بعد براي هميشه جشن گرفت ؛ جشني كه به معناي واقعي خود ( عيد ) است ، همان كه علي عليه السلام فرمود : عيد ما روزي است كه در آن خدا معصيت نشود !

ماه رمضان گذشت ؛ اما چگونه ؟ براي آناني كه گوش به فرمان آفريدگار خويش بودند ، به سرعت و شيريني گذشت و از اين پس بهرمند ازهمه آثارآن خواهند بود اما براي آنانكه تخلف ونافرماني كردند بسيار طولاني وسخت و اكنون شرمنده از كردار و رفتار خود خواهند بود .آنان با نافرماني خود به كسي زيان نرساندند ؛ مگر به خودشان و امروز كه آن روزهاي عزيز گذشته است ، هر كس آنچه را كه كاشته است درو مي كند . فرمانبرداران با چهره هاي خندان مزد خويش مي گيرند و تبهكاران نيز كيفر كرده خود مي بينند و حسرت مي برند .

اين همان خلاصه داستان مرگ و زندگي و حشر است كه امامان و راهنمايان ما تلاش كرده اند تا از آن غافل نمانيم .آنگونه كه شيخ صدوق نقل كرده است : در چنين روزي چشمان حقيقت بين امام حسن مجتبي (ع ) به مردمي افتاد كه در روز عيد خندان و سرگرم بودند .آن حضرت كه آموزگار نكته سنج و وقت شناس همه تاريخ بوده و هستند ، رو به ياران و همراهان كرد و آنان را به درس گرفتن از عيد فطر فرا خواند . ايشان فرمودند : خداوند عزوجل ماه رمضان را ميدان مسابقه اي براي بندگان خويش قرار داد تا با اطاعت وجلب رضايت الهي با يكديگررقابت كنند؛ گروهي كوشيدند وپيروزشدند و گروهي نافرماني مي كردند و باختند !

امام مجتبي عليه السلام با اين تمثيل قيامت را به ياد آوردند ولذا چنين ادامه دادند : شگفتا؛ شگفتا از آنان كه امروزهم سرگرم بازي وخنده هستند؛ روزي كه نيكوكاران پاداش مي گيرند و بدكاران زيان مي بينند .به خدا قسم اگر پرده از چشمان شما بيفتد ، خواهيد كه هر دو گروه مشغول اعمال خويش هستند .

پايان اين حديث ارزشمند اشاره اي به تجسم اعمال است و آنچه در قيامت براي ما عيان خواهد شد .قيامت حقيقتي موجود است كه ما نمي بينيم ، نه آنكه حادثه اي باشد كه در آينده پديد خواهد آمد .اذا وقعت الواقعه يعني آن حادثه اتفاق افتاده است و لذا فرمود كه اگر پرده بيفتد، آن راهم اكنون مشاهده خواهيد كرد .

اين درس بزرگ است كه اول شوال را عيد سعيد فطر كند و اگر كسي چنين درسي گرفت ، قدر آن را دانسته است .براي همين روايت شده است كه شب آن كمتر ازشب قدر نيست.شب عيد فطرشب انديشه وبيداري است وروز آن روز عمل ومردم داري .آنان كه يك ماه خدا راطاعت كرده اند ، امروز و قبل از هر كار ديگري بايد به ياد بندگان محروم و نيازمند خدا باشند .حق آنان را از مال خود ادا كنند و تلاش نمايند تا به بهترين شكل هم ادا كنند و اين حتي بر نماز و اداي حق خدا هم مقدم است !

" قد افلح من تزكي و ذكراسم ربه فصلي" رستگاري وكاميابي ازآن كسي است كه زكات مخصوص فطررا بدهد و با ياد پروردگار نمازبگذارد ! از آداب واعمال عيد فطر است كه از ابتدا نياز محرومان را تامين كني و بعد به دانه خرما افطار نمايي . سپس همراه خيل جمعيت به صحرا رو آوري و بسان قطره اي به درياي بندگان صالح بريزي و از عفو ، رحمت و تقوي و مغفرت درخواست كني .

چه زيبا و نمادين است اين دستور كه در صورت امكان كمي هم از تربت پاك سالار شهيدان بايد تناول كرد تا كام جان به شريني ايثاروشهادت هم شيرين شود و آنگاه كه آماده خروج از منزل مي شويم ، بايد گفت : " بار الها در اين روز هر كس آماده ميهماني بنده اي ازبندگانت مي شود تا از ضيافت در بخشش او بهره مند گردد .اما من ، اي پروردگار بزرگ ، تنها آماده ميهماني تو هستم و به كرامت و بخشش عطاياي تو چشم دوخته ام ! امروز يكي از عيدهاي امت پيامبر توست و من به اتكاي اعمال صالح يا به اميد بندگانت در اين جشن شركت نكرده ام .بلكه فروتنانه معترف به گناهان و خطاها آمده ام ! اي بزرگ ! اي بزرگ !گناهان بزرگ مرا ببخشاي ، چرا كه گناهان بزرگ را جز تو كسي نخواهد بخشيد . به جز تو خدايي نيست اي مهربان ترين مهربان ها .

به راستي آيا رسيدن به اين حال ، خود بزرگترين عيد و رسيدن به " احسن الحال " نيست ؟ اين حال خوش و اين روز بزرگ بر همه شما مبارك باد .