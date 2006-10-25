سخنگوي وزارت خارجه آمريكا از مكان و يا راه اندازي احتمالي سانتريفيوژهاي ايران ابراز بي اطلاعي كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شين هوا، مك كورمك در واكنش به اخباري مبني برراه اندازي دومين آبشار غني سازي اورانيوم در ايران گفت: در سندي از آژانس بين المللي انرژي اتمي متعلق به 31 اوت وجود دومين آبشار 164 تايي سانتريفيوژها در ايران ذكر شده است اما مكان سانتريفيوژها و اينكه آيا آنها كار مي كنند يا نه ، روشن نيست.

سخنگوي وزارت خارجه آمريكا همچنين ابراز داشت كه او در موضعي نيست تا مكان و اينكه آيا اين سانتريفيوژها كار مي كنند را تائيد كند.

وي در ادامه با جدي خواندن اقدام غرب گفت كه جامعه بين المللي در تلاش است با تصويب قطعنامه اي، ايران را وادار به تغيير رفتارش كند براي اينكه به گفته وي، هيچ كس خواهان آن نيست تا يك ايران مسلح به تسليحات اتمي در قلب خاورميانه وجود داشته باشد.

دو روز پيش رويترز به نقل از ديپلمات هايي كه در مذاكرات مسئله هسته اي ايران شركت مي كنند، مدعي شد كه ايران دومين آبشار سانتريفيوژهاي خود را در كارخانه تحقيقاتي سوخت هسته اي راه اندازي كرد.

به ادعاي اين ديپلمات ها، در ايران آبشاري مركب از 164سانتريفيوژ پيوسته هسته اي به راه انداخته شده كه توانايي غني سازي اورانيوم هم براي اهداف صلح آميز وهم براي ايجاد بمب هسته اي را دارد. يكي از اين ديپلمات ها كه در جريان مذاكرات برنامه هسته اي ايران مي باشد به اين خبرگزاري اطلاع داد كه ايران بايد راه زيادي را براي ايجاد سلاح هسته اي طي كند.

اين خبرگزاري غربي درادامه مدعي شد كه يك مقام آگاه نزديك به آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام كرد: "آبشار دوم در اوائل اين ماه به كار انداخته شده اما آنها فعلا بدون تزريق اورانيوم كار مي كنند. به عبارت ديگر فعلا آنها به اصطلاح در حال آب بندي شدن مي باشند". به گفته منابع مذكور، اين آزمايش تنها جنبه تمرين داشته و توليد واقعي اورانيوم غني شده نيست.

همچنين يك ديپلمات كه نخواست نامش فاش شود به خبرگزاري فرانسه گفته است : ما 3+1 ( آمريكا، فرانسه، انگليس بعلاوه آلمان) براي نهايي كردن متن قطعنامه عليه تحريم ايران بسيار نزديك هستيم و روز گذشته توافق گسترده اي در خصوص تمام عناصر تحريم داشتيم و شروع كرده ايم تا بندهاي آن را طوري به هم مرتبط سازيم كه شبيه به قطعنامه شود و پيش نويس ممكن است در يكي دو روز آينده ارائه گردد.

منابع ديپلماتيك همچنين مي گويند كه كشورهاي ذي نفع درباره نحوه برخورد و اعمال تحريم، ميزان آن و يا مستثني شدن بوشهر در حال بحث هستند.