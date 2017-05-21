تمدید۹ماهه کاهش تولید نفت مورد توافق همه کشورهاست

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، «خالد الفالح» وزیر نفت عربستان سعودی گفت: تمام کشورهای تولید کننده نفت موافق تمدید کاهش تولید برای یک دوره ۹ ماه دیگر بمنظور کمک کردن به برقراری توازن میان عرضه و تولید نفت هستند.

در همین حال وزیر نفت عربستان گفت: تمدید توافق کاهش تولید تا سه ماه نخست سال ۲۰۱۸ میلادی موجب آن می شود تا کشورهای تولید کننده به هدف خود که کاهش ذخایر جهانی نفت است، دست پیدا کنند.

«الفالح» تصریح کرد که در نشست پیش رو اوپک در «وین»، تصمیم برای تمدید کاهش تولید اتخاذ خواهد شد؛ البته پیش از این مقامات نفتی برخی از کشور های عضو اوپک اعلام کرده بودند که در نشست آتی اوپک، پیمان تمدید توافق کاهش تولید فقط بصورت رسمی اعلام می شود و به عبارت دیگر توافق کاهش تولید حداقل تا پایان سال جاری میلادی بصورت غیر رسمی بارها اعلام شده است.

وزیر نفت عربستان خاطر نشان کرد که توافق تمدید تا ۹ ماه آینده یک تصمیم عقلایی و خردمندانه است و همانطور که متوجه شده ایم هر کسی به دنبال تمدید توافق است؛ اما تا کنون به هدف کاهش جهانی ذخایر نفت به میانگین ۵ سال دست نیافته ایم.

«الفالح» در پایان گفت: نمی پذیریم که عربستان و یا کشورهای دیگر به نسبت دیگران در اجرای این طرح آهسته پیش روند و با پیشی گرفتن در کاهش تولید نفت خود در راستای پیمان کاهش خواهان تبدیل شدن به یک الگو هستیم.

بر پایه این گزارش، کشورهای شرکت کننده در عضو پیمان کاهش تولید در حدود نیمی از عرضه جهانی نفت را در اختیار دارند که با کلید خوردن کاهش تولید نفت از ابتدای سال جاری میلادی شاهد افزایش تدریجی بهای آن بودیم؛ اما تولید کنندگان نفت «شیل» آمریکا که تهدیدی برای این پیمان محسوب می شوند با افزایش تولید خود مانع از رشد بیشتر بهای جهانی نفت شده اند.