هواداران سرمایه بسکتبال گرگان هستند/نیاز شورا به نیروهای جوان

خبرگزاری مهر- گروه استانها: سید میثم حسینی یک مشخصه بارز دارد و آن هم ورزشکار بودنش است. سال ۷۷ اولین مدال طلای کشوری اش را در رشته کشتی به دست آورد. در طول دوران ورزشی اش موفق به کسب ۹ مدال کشوری، یک مدال طلای بین المللی شد و یک گردن آویز مدال طلای آسیایی دارد. این روزها هر چند ورزش حرفه ای نمی کند اما حضورش به عنوان معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان گرگان باعث شده به خوبی با مشکلات ورزشکاران آشنا باشد و تلاشش را برای داشتن شهری سالم و شاداب چند برابر کرده است.

این کاندیدای جوان در خصوص تیم بسکتبال شهرداری گرگان گفت: باید برای بسکتبال گرگان برنامه استعدادیابی منظمی را داشته باشیم تا بتوانیم در سال های آینده با یک ترکیب بومی و قوی در رقابت های سوپر لیگ بسکتبال شرکت کنیم. واقعا هزینه های بسیار زیاد تنها برای تیم بسکتبال آقایان که نتایجی در شان هوادارن گرگانی نمی گیرد چندان خوشایند نیست و باید با برنامه ریزی این تیم را در سال های آینده تقویت کنیم و ضمن اینکه توجه ویژه ای به بانوان نیز داشته باشیم.

پتاسیل بانوان گرگان در بسکتبال بالا است

سید میثم حسینی نگاه بسیار خوبی به ورزش بانوان دارد و توجه به این قشر را همیشه مورد توجه قرار داده است. وی در خصوص بسکتبال بانوان اظهار کرد: در همه این سال ها به بسکتبال بانوان توجه نشده است در صورتی که بانوان پتانسیل بالایی دارند. فکر می کنم اگه بودجه ورزشی شهرداری به تناسب فعالیت و عملکردی که هیات های ورزشی دارند تقسیم کنیم شهر گرگان در ورزش عملکرد بهتری داشته باشد. بسیاری از قهرمانان ما در رشته های مختلف حمایت نمی شوند. چرا باید ورزشکاران را تنها در مقام قهرمانی ببینیم و دیگر توجهی به آن ها نداشته باشیم. شهر از ورزش است که روح و جان می گیرد. شهر سالم می تواند جوان سالم بسازد پس خرج کردن در ورزش برای شهر هزینه نیست و سرمایه گذاری است.

سید میثم حسینی وجود هواداران بسکتبال گرگان را سرمایه تلقی کرد و افزود: اگر تماشاگران نباشند بسکتبال گرگان و ورزش روح و جان ندارد. من خودم ورزشکار بوده ام، این هواداران هستند که به ورزشکار انرژی می دهند. گرگان هم از این سرمایه بی نصیب نیست و هواداران بسیار محترمی دارد که در کشور مثال زدنی هستند. به دلیل وجود همین هواداران هم است که باید برای بسکتبال گرگان با حضور بزرگان این رشته کار کنیم و تیمی بسازیم که همیشه جزء بهترین تیم ها باشد تا نمایش دهنده قدرت بسکتبال این منطقه باشد.

در ادامه صحبت های ورزشکاران و مسئولین در خصوص سید میثم حسینی کاندیدای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر گرگان شنیدنی است.

میثم حسینی مرد میدان است

حسن طهماسبی، رئیس اسبق اداره ورزش و جوانان شهرستان گرگان می گوید: خانواده سید میثم حسینی را همگان می شناسند و خودش نیز از نظر اخلاقی بسیار مورد تایید همه است. با توانمندی که در ایشان سراغ دارم با حضورش در شورای شهر گرگان می تواند در جنبه های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و عمرانی برای شهر موثر باشد.

طهماسبی ادامه داد: از همه پهلوانان و قهرمانان تقاضا می کنم که به این قهرمان جامعه ورزش رای بدهند چرا که در همه صحنه ها ثابت کرده است که مرد میدان است.

اسماعیل حاجی آبادی، رئیس اسبق اداره ورزش و جوانان شهرستان گرگان در خصوص انتخابات شورای شهر گرگان تصریح کرد: مطمئنا شهر گرگان امروزه نیازمند تحولی عظیم و بنیادی با نگاهی تیزبینانه و تفکری ژرف اندیش است و انتخابات شورای شهر سال ۹۶ فرصت طلایی برای ظهور و روییدن اندیشه های نو خواهد بود.

وی ادامه داد: به همین خاطر فرصت را غنیمت می شماریم و با انتخاب افرادی صالح و خیر اندیش و ورزشی و توانمند انتخابی نو را رقم می زنیم. من سید میثم حسینی را در کنار ۸ نفر دیگر که منتخب مردم گرگان خواهند بود انتخاب صالح می دانم و مطمئن هستم حضور ایشان در شورای شهر به توسعه همه جانبه گرگان کمک خواهد کرد.

علیرضا ابری مربی کشتی شهر گرگان و اولین مربی سید میثم حسینی است. از سال ۷۰ مربی گری او را بر عهده داشته است و در خصوص شاگردش گفت: سید میثم حسینی از همان نوجوانی خودش را ثابت کرده و در کارهایش پشتکار داشته است. همیشه در هر کاری که به ایشان واگذار می کردیم به نحو احسن آن را انجام می داد و داشتن چنین روحیه ای باعث شده ایشان همیشه موفق باشد. با شناختی که از سید میثم حسینی دارم حضورش در شورای شهر گرگان می تواند بسیار مثمر ثمر باشد. چرا که شخصی برای شهر می تواند کار کند که اهل عمل و پیگیر کارها باشد.

میثم حسینی متخصص و متعهد است

ساسان معین، رئیس اداره ورزش و جوانان بخش نوکنده نیز با تاکید بر تعهد و تخصص سید میثم حسینی در باره اش اظهار کرد: او را همگان می شناسند و زبان زد عام و خاص است. علاقه مندی به خدمت در سید میثم حسینی بسیار بارز و قابل توجه است و می دانم با سلامت و عدالت اجتماعی که دارد می تواند برای مردم شهر گرگان مثمر ثمر باشد.

سید محمد موسوی، رئیس هیات ووشو گرگان که حمایت خود را از سید میثم حسینی اعلام کرده است، در خصوص نقاط بارز این کاندیدای جوان در پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر گرگان می گوید: قطعا شخصی که از دل قشر متوسط جامعه است می تواند مشکلات را به خوبی درک کند. ورزشکار بودن ایشان نیز می تواند در شهر گرگان تاثیر گذار باشد و توجه به ورزش را مورد توجه قرار دهد. قطعا شهری سالم و با نشاط خواهد بود که جوانان سالمی نیز تربیت کند و این در سایه توجه به ورزش به وجود می آید.

شورای شهر گرگان نیازمند نیروهای جوان است

وی ادامه می دهد: یکسری اعضاء سال ها در شورای شهر گرگان حضور دارند و اتفاق خاصی برای شهر گرگان نیافتاده است. شورای شهر گرگان نیاز دارد که در این دوره انتخابات پوست اندازی کند و افراد جوان و با انگیزه مثل سید میثم حسینی در آن حضور پیدا کنند.

حمیدرضا ملک، دبیر هیات بدنسازی و پرورش اندام گرگان به حضور سید میثم حسینی در انتخابات شورای اسلامی شهر گرگان اشاره کرد و گفت: همه موارد خوب در سید میثم حسینی جمع شده است و تعریف از او شاید در چند جمله خلاصه نشود. با او باید کار کرد تا متوجه شوید که چقدر پر تلاش و متعهد است. خاک خورده ورزش است و نشان داده است که می تواند اتفاق های خوبی را برای شهر گرگان در همه زمینه ها رقم بزند.

آرش نیرآبادی، قهرمان بازی های آسیایی کشتی روسیه در وزن ۸۴ کیلو و عضو تیم ملی جوانان در خصوص سید میثم حسینی می گوید: معرفت آقا سید میثم زبان زد است. پشتکاری که من از ایشان سراغ دارم می تواند الگوی خوبی برای جوانان باشد. با توجه به شناختی که از آقای حسینی دارم می دانم که اگر حرفی بزنند آن کار را انجام می دهند و تا به حال بدقولی از ایشان ندیده ام.

نوید طاهری راد، بازیکن تیم ملی هاکی نیز با اعلام حمایت از سید میثم حسینی در انتخابات شورای شهر گرگان، گفت: باید قبول کنیم که نیروهای جوانی مثل سید میثم حسینی با انگیزه بالایی که دارند می توانند کارهای خوبی انجام دهند. آنچه که ما در طی این سال ها از او دیده ایم تنها عمل به کاری که می گوید و کمک به مردم بوده است.

از جعفر حاجی صفری سرمربی تیم ملی فوتوالی جمهوری اسلامی ایران در خصوص سید میثم حسینی پرسیدم. حاجی صفری گفت: جوانی بسیار کوشا و فوق العاده وظیفه شناس است. در خانواده ای بسیار متدین بزرگ شده که ۵ شهید را تقدیم انقلاب کرده است. ما ورزشی ها وظیفه داریم نماینده ای از جامعه ورزش را در شورای شهر گرگان داشته باشیم که در بحث سیاست گذاری های فرهنگی و ورزشی شورای شهر گرگان نقش داشته باشد. ضمن اینکه ایشان در مسایل مدیریتی نیز عملکرد خوبی دارند.

علی آرمند دبیر هیات بیماری های خاص استان گلستان که چهره محبوبی در بین ورزشی ها شهر گرگان دارد، در خصوص سید میثم حسینی اظهار کرد: بعد از حضور سید میثم حسینی در اداره ورزش و جوانان شهرستان گرگان ایشان را شناختم. واقعا فردی است که می تواند کار کند و برای کارکردن مانعی جلوی خودش نمی بیند. فردی است که پیشینه خوبی در کارهای اجرایی دارد و شهر گرگان هم نیازمند به چنین افرادی است. در شعارش به داشتن شهری آباد با جوان با نشاط اشاره کرده است که همین هم نشان می دهد برای کار کردن و اقدامات بزرگ و خوب کاندید شده است و هدف و برنامه های بزرگی دارد.

مهرناز قادری مربی اسکیت شهرستان گرگان با تاکید رای به سید میثم حسینی در انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر گرگان افزود: ایشان کسی است که می تواند با نیروی جوانی و تعهدی که از او سراغ داریم شهر گرگان را در مسیر رشد و ترقی قرار دهد.