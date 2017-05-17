۸۳ هزار رأی اولی در کرمانشاه داریم/ وجود ۵۴۰ صندوق تمام الکترونیک

علیرضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در استان کرمانشاه ۳۰ هزار نفر اعم از نمایندگان فرمانداری، بازرسین، هیئت نظارت، محافظین صندوق و... آماده برگزاری انتخابات ۲۹ اردیبهشت هستند.

معاون مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری کرمانشاه با اشاره به آماده سازی ۱۹۳۴ شعبه اخذ رأی در استان کرمانشاه گفت: در کل استان ۳۱ شهر داریم و برای ۱۶۷ کرسی شورای شهر تعداد ۱۱۵۰ نفر داریم.

گودرزی گفت: در حوزه روستایی نیز تعداد ۵۳۱۵ کرسی عضو شورای روستایی در استان داریم که تعداد ۸۰۹۸ نفر نامزد برای این مهم مشغول رقابت هستند.

وی با تاکید بر اینکه ۲۴ ساعت قبل از اخذ رأی، سکوت تبلیغاتی برقرار است، افزود: در روز ۲۹ اردیبهشت در شهرستان ها اسلام آبادغرب، جوانرود و کنگاور انتخابات تمام مکانیزه یا تمام الکترونیک برگزار می‌شود.

گودرزی اضافه کرد: در این یه شهرستان ۱۵۲ شعبه با ۵۴۰ صندوق تمام الکترونیک آماده شده و فقط امکان اخذ رأی الکترونیک برای انتخابات شوراها فراهخم است و ریاست جموری به صورت سنتی انجام می شود.

وی بیان کرد: در مجموع تعداد ۹۸۷۶ نفر برای انتخابات شوراهای اسلامی در استان کرمانشاه ثبت نام کردند که از این تعداد ۳۴۱ نفر انصراف دادند، ۱۰۷ نفر رد صلاحیت شدند.

معاون مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری کرمانشاه از شهروندان و هم استانی ها خواست تا مراجعه به شعب أخذ رای را به ساعات پایانی موکول نکنند و در ساعات آغازین به شعب مراجعه نمایند.

وی تاکید کرد: افرادی که سواد ندارد، برای نوشتن رأی یکی از بستگان درجه یک خود را همراه داشته باشند و تاکید می کنم که همکارانم از نمایندگان فرمانداری ها، اعضای شعبه، ناظرین صندوق، محافظین صندوق و بازرسین حق نوشتن رأی برای دیگران را ندارند و اعضای شعب اخذ رأی، خداوند را ناظر بر اعمال خود ببیننند.

معاون مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری کرمانشاه تاکید کرد: در برگه ای که برای نوشتن نام کاندید ریاست جمهوری لحاظ شده فقط باید نام یک نفر نوشته شود و اگر نام دو نفر باشد آن تعرفه به منزله باطله ماخوذه قلمداد می شود.

گودرزیگفت: در تعرفه انتخابات شوراها اگر چنانچه در حوزه مربوطه تنها امکان نوشتن ۵ نفر باشد و فرد نام ۱۰ نفر را بنویسد ۵ نفر اول ملاک هستند.

وی با بیان اینکه امسال ۸۳ هزار و ۳۷۴ رای اولی در استان کرمانشاه داریم، گفت: امیدواریم با شور و شوق فراوان حماسه ای بی نظیر در روز ۲۹ اردیبهشت خلق شود.