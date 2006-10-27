كمبود هيأت علمي واجد مدرك دكتري تخصصي در دانشگاه كرمان

احمد اميري خراساني - رئيس دانشگاه شهيد باهنر كرمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: دانشگاه شهيد باهنر كرمان در رشته هاي كامپيوتر، زبان انگليسي، تربيت بدني، هنر و دكتري ادبيات فارسي با كمبود نيروي واجد مدرك دكتري تخصصي به عنوان عضو هيأت علمي مواجه است.

وي اضافه كرد: دانشگاه شهيد باهنر كرمان در برخي رشته ها كه با كمبود عضو هيأت علمي مواجه هستند مجبور به جذب نيروي واجد مدرك فوق ليسانس به عنوان مربي است.

رئيس دانشگاه شهيد باهنر كرمان يادآور شد: وزارت علوم اقدام به منع دانشگاه ها از پذيرش عضو هيأت علمي مربي با مدرك كارشناسي ارشد مي كند اما دانشگاه ها مجبور به جذب نيروي مربي در شرايط كمبود نيروي متخصص هستند لذا در اين موارد بايد اقدام به كسب مجوز از وزارت علوم كنند.

اميري خراساني افزود: وقتي كسب مجوز از وزارت علوم جهت جذب عضو هيأت علمي با درجه مربي و مدرك كارشناسي ارشد مشمول بروكراسي اداري مي شود فشاري مضاعف به دانشگاه ها وارد مي شود.

وي با اشاره به مصوباتي كه اخيرا هيأت دولت در خصوص نحوه بكارگيري اعضاي هيأت علمي بازنشسته داشته است، اظهار كرد: هنوز ابلاغيه اي در خصوص شرايط بكارگيري اعضاي هيأت علمي بازنشسته به دانشگاه ها نرسيده است تا بتوان از نيروي هيأت علمي بازنشسته براي جبران كمبودهاي موجود بهره برد.