مشاهده ۲ لکه دیگر روی خورشید/ رصد با فیلتر مخصوص

خسرو جعفری زاده، کارشناس نجوم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در اواخر ماه گذشته دو لکه نسبتا بزرگ روی خورشید نمایان شد که به تازگی دو لکه دیگر روی آن پدیدار شده است. این لکه ها به نام ها (۲۶۵۶ ) و (۲۶۵۷) هستند.

مدیر انجمن نجوم اهواز از امکان رصد لکه های خورشیدی خبر داد و گفت: لکه های خورشیدی به علت فعالیت زیاد خورشید به وجود می آیند که می توان اکنون این لکه ها را با فیلتر مخصوص رصد و تلسکوپ کرد.

به گفته وی، هر ۱۱ سال یکبار فعالیت های خورشید زیاد می شود و لکه های بیشتری بر روی خورشید ظاهر می شوند.

این کارشناس نجوم گفت: لکه های خورشیدی مکانهایی روی خورشید هستند که دمای کمتری از سطح خورشید دارند (سطح خورشید ۵۸۰۰ درجه کلوین و دمای لکه های ۳۰۰۰-۴۵۰۰ درجه کلوین) و در زمان رصد با فیلترهای مخصوص خورشیدی به رنگ تیره نمایان می شوند.

وی با بیان اینکه هر چه لکه های خورشیدی بیشتر باشد فعالیت خورشید بیشتر است، عنوان کرد: رصد لکه های خورشیدی با ابزار رصدی قابل مشاهده هستند و برای رصد خورشید باید از فیلتر مایلار استفاده کرد.

به گزارش مهر، لکه های خورشیدی اولین بار توسط گالیله در سال ۱۶۱۵ رصد شده است. برای رصد خورشید بهتر است از فیلترهای مناسب رصدی مانند مایلار و ND استفاده شود. این فیلترها در جلوی دریچه تلسکوپ نصب می شوند و ایمن‌ترین روش برای رصد خورشید هستند.

بنابراین برای دیدن لکه های خورشیدی باید از ابزار مناسب و افراد متخصص کمک گرفت. نگاه کردن به خورشید با ابزاری مانند دوربین دوچشمی، تک چشمی، تلسکوپ و حتی دوربین عکاسی می تواند به کوری چشم شما دچار شود.