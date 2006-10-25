انتخابات نظام پرستاري پنجم آبان برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر 53هزار نفر از پرستاران داراي كارت عضويت در سازمان نظام پرستاري سراسر كشور جزء واجدين شركت در انتخابات به شمار مي روند.

بر اساس گزارش رسيده با نزديك شدن به زمان برگزاري انتخابات نظام پرستاري ،اعضاي جامعه پرستاري خود را براي شركت در اين انتخابات آماده مي كنند و اين در حالي است كه تعداد واجدين شرايط شركت در اين انتخابات طي يك ماه اخير يك هزار و پانصد نفر افزايش يافته است .

همچنين لازم به ذكر است در شهر تهران تعداد 5حوزه اخذ راي ثابت و 5حوزه سيار،آراء شركت كنندگان را دريافت مي كنند.