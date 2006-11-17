انتقاد از نحوه تخصیص بودجه به مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی / ارزشیابی نادرست مراکز پژوهشی

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از نحوه تخصیص بودجه به مراکز تحقیقاتی و درمانی این دانشگاه گفت: به طور نمونه مرکز پژوهشی درمانی "مسیح دانشوری" به عنوان مرکز تحقیقاتی سل و بیماری های ریوی و دانشکده تغذیه به عنوان مرکز تحقیقات علوم تغذیه علاوه بر وظایف آموزش و پژوهش، خدمات درمانی نیز ارائه می دهند و زمانی که بودجه دریافت می کند هزینه های بیمارستانی نیز در قالب همین اعتبارات پژوهشی محاسبه می شود در صورتیکه این هزینه ها کمترین ارتباطی با بخش پژوهش ندارد.

نحوه تخصیص بودجه به مراکز تحقیقاتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی موجب شده به دلیل تداخل بودجه های عمرانی این مراکز نتوانند بودجه مناسبی در اختیار پژوهشگران قرار دهند معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

احمد خالق نژاد طبری افزود: این امر موجب می شود علاوه بر تداخل بودجه های یک مرکز تحقیقاتی اعتبار پژوهش بر هزینه های درمانی آن مرکز تقسیم می شود و امتیاز تراز شده مرکز کاهش پیدا کند که این موضوع بر ارزشیابی مراکز تحقیقاتی تأثیر گذار است. این در حالی است که از نظر عملکرد مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مانند سایر مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور از فعالیت مناسبی برخوردارند.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارزشیابی درونی دانشگاهی مراکز تحقیقاتی موجود در این دانشگاه را متاثر از ملاک های ارزیابی وزارت بهداشت دانست و گفت: مجموعه مقالات، فضای موجود، بودجه تخصیص یافته و تعداد محققان و عملکرد محققان یک مرکز در ارزیابی آن در نظر گرفته می شود.

تداخل بودجه های پژوهشی، عمرانی و نامشخص بودن میزان بودجه پژوهش واقعی

از سوی دیگر "حسن امامی" مدیر مرکز آمار و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در خصوص اشکالات تخصیص بودجه به مراکز تحقیقاتی درمانی این دانشگاه گفت: ارزشیابی به عنوان یک مقوله مهم مدیریتی که در آن پایش، نظارت، ارزیابی و اعتبار بخشی انجام می گیرد باید در تمام سطوح اعمال شود و اهمیت این موضوع از سوی معاونت تحقیقات وزارت بهداشت درک شده است.

امامی یاد آور شد: در ارزشیابی یک مرکز تحقیقاتی مقوله های حاکمیت و رهبری، تولید دانش و توانمندسازی به عنوان امتیاز خام یک مرکز و پس از اعمال بودجه هم امتیاز تراز شده محاسبه می شود که همین امر موجب کاهش امتیاز مراکز تحقیقاتی درمانی دانشگاه های علوم پزشکی در ارزشیابی می شود.

مدیر مرکز آمار و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: پس از اینکه کل اعتبارات پژوهشی دانشگاه بر تعداد پژوهشگر تطبیق یافته (دانشجویان دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد، دستیاران تخصصی و فوق تخصصی، اعضای هئیت علمی محقق و محققین غیر هیئت علمی) تقسیم شود، سهم بودجه هر پژوهشگر بدست می آید و امتیاز تراز شده نیز از تقسیم سهم بودجه پژوهشگر بر امتیاز خام یک دانشگاه بدست می آید اما به دلیل تداخل بودجه های پژوهشی، هزینه ای و عمرانی میزان بودجه پژوهش مشخص نمی شود و نمی توان برون داد و درون داد سیستم تحقیقاتی را مشخص کرد.

امامی گفت: ما معتقدیم ارزشیابی باید تنها در بخش بودجه پژوهشی در نظر گرفته شود و نتایج با توجه به این بودجه محاسبه شود تا بتوان میزان بهره وری مناسب را تعیین کرد. همچنین سرمایه گذاری بر روی پژوهش نیز باید از بودجه کلی جدا شود و مبالغی مورد نظر برای طرح های تحقیقاتی و چاپ مقالات پژوهشی واقعی باشد.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افتخار دارد طی سالیان متمادی توانسته است با کسب امتیازات خام در حوزه های تولید علم مکان دوم را در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور را به خود اختصاص دهد و با رفع مشکل نحوه تخصیص بودجه و ارزشیابی امتیاز تراز شده نیز می تواند جایگاه دوم را در اختیار داشته باشد.

مدیر مرکز آمار و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یاد آور شد: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دارای برنامه استراتژیک 5 ساله منطبق با چشم انداز 20 ساله کشور است و با ارزشیابی دقیق با در نظر گرفتن این موضوع که دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیش از 20 مرکز تحقیقاتی، 2 پژوهشکده و مرکز رشد در حال راه اندازی دارد این دانشگاه می تواند به عنوان یکی از قطب های تولید علم در سطح منطقه مطرح شود.