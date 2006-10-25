  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۳ آبان ۱۳۸۵، ۱۶:۴۵

رئيس ستاد حوادث غير مترقبه وزارت كشور در گفتگو با مهر :

زمين لرزه امروز حوالي جيرفت خسارتي به دنبال نداشت

زمين لرزه امروز حوالي جيرفت خسارتي به دنبال نداشت

زمين لرزه اي به بزرگي 4درجه در مقياس امواج دروني زمين (ريشتر)در ساعت 13و34دقيقه و يك ثانيه امروز حولي جيرفت در استان كرمان را لرزاند.

به گزارش خبرگزاري مهر،شبكه لرزه نگاري كشوري موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران مشخصات لرزه نگاري وقوع اين زمين لرزه را 42/28عرض شمالي و09/57 طول شرقي ثبت  كرد.

سيد عباس جزايري رئيس ستاد حوادث غير مترقبه وزارت كشور در اين باره به خبرنگار مهر گفت: بر اساس پيگيري هاي اوليه اين زلزله تا كنون خسارت مالي و جاني به دنبال نداشته است.

شبكه لرزه‌ نگاري فارس وابسته به مركز لرزه‌ نگاري مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران در ساعت ‌13 و ‌‌34 دقيقه و يك ثانيه روز سه‌شنبه سوم آبان ماه رخداد اين زمين‌لرزه را ثبت كرد. مختصات كانون اين زلزله ‌42/28 درجه عرض شمالي و ‌09/57 درجه طول شرقي گزارش شده است

کد مطلب 398119

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها