زمين لرزه امروز حوالي جيرفت خسارتي به دنبال نداشت

به گزارش خبرگزاري مهر،شبكه لرزه نگاري كشوري موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران مشخصات لرزه نگاري وقوع اين زمين لرزه را 42/28عرض شمالي و09/57 طول شرقي ثبت كرد.
سيد عباس جزايري رئيس ستاد حوادث غير مترقبه وزارت كشور در اين باره به خبرنگار مهر گفت: بر اساس پيگيري هاي اوليه اين زلزله تا كنون خسارت مالي و جاني به دنبال نداشته است.
شبكه لرزه نگاري فارس وابسته به مركز لرزه نگاري مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران در ساعت 13 و 34 دقيقه و يك ثانيه روز سهشنبه سوم آبان ماه رخداد اين زمينلرزه را ثبت كرد. مختصات كانون اين زلزله 42/28 درجه عرض شمالي و 09/57 درجه طول شرقي گزارش شده است
نظر شما