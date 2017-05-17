شورای شهر زمینه ساز توزیع عادلانه امکانات شهری برای رفع تبعیض

خبرگزاری مهر- گروه استانها: پیمان خلیلی، یکی از وظایف اصلی و اساسی شورا در قدم اول انتخاب شهردار است، شهردار باید دارای نگرش تخصصی و عمیق از مدیریت شهری بوده و از تخصص و تعهد کافی برخوردار باشد.

قانونگرایی، فسادناپدیری، دارای شهامت اخلاقی، شفافیت والگویش شهید باکری باشد. نباید از بیت المال برای مقاصد شخصی و خانوادگی استفاده کند، به جای پرداختن به تبلیغات به وظایف شهرداری پرداخته و در پی حل مشکلات عدیده در گوشه و کنار شهر باشد، نسبت به عملکرد خود و در مقابل نقدها هم پاسخگو باشد.

توزیع عادلانه امکانات شهری جهت رفع تبعیض، ایجاد امکانات بهینه شهری از قبیل تجهیز وسایط حمل و نقل عمومی، تجهیز کتابخانه ها و فضاهای سبز جهت دسترسی برابر و ارزان شهروندان به این امکانات عمومی. مفهوم کلانشهر تنها براساس ازدیاد جمعیت و افزایش تعداد خودرو ها تعریف نمی شود. ویژگیهای اساسی یک کلانشهر در سایه افزایش امکانات شهری و توزیع عادلانه این امکانات قابل تعریف است.

جذب گردشگر با توجه به ویژگی های منحصر به فرد منطقه از طریق احداث اماکن تفریحی از قبیل دریاچه مصنوعی، آکواریوم، پارک آبی و تله کابین قابل دستیابی است.

وجود امکاناتی همچون روگذر و زیرگذر، برای هر کانشهری امری بدیهی است. آنچه تمایز می آفریند ایجاد مراکز پیشرفته فرهنگی و تفریحی برای احترام به شان شهروند ارومیه ای و جذب مسافر و توریست با توجه به موقعیت ارومیه به عنوان یک شهر مرزی و بدنبال آن ایجاد شغل برای جوانان شهر است. اموری که هر چند کمتر جنبه نمایشی دارند اما انجام آنها نشانه احترام به حقوق شهروندی به شمار می رود.

توجه به زیباسازی شهر از طریق افزایش سرانه فضای سبز و سامان دهی ساخت و ساز از نظر کیفیت معماری، ارتقا سطح کیفی ساختمانها و واحدهای مسکونی جهت کاهش آسیب ناشی از وقوع بلایای طبیعی، توسعه ورزش همگانی از طریق احداث مراکز ورزشی در دسترس عموم (به ویژه بانوان) و احیای ورزش حرفه ای، برگزاری جلسات منظم و برنامه ریزی شده از سوی شورا برای ایجاد امکان گفت و گو با شهروندان نه فقط در ایام نزدیک به انتخابات و حفظ و اشاعه زبان، فرهنگ و هنر بومی از طریق حمایت از تاسیس مراکز آموزشی ویژه از دیگر وظایف شوراهای اسلامی است.

ارومیه شهری است که به نماد نیاز دارد می توان از عناصر آن به عنوان نمادی زیبا و به یاد ماندنی استفاده کرد. از طبیعت بکر و زیبایش گرفته تا نمادی که نشانگر وحدت و دوستی اقوام با یکدیگر است.

ایجاد درآمد پایدار شهری، از طریق حفاظت و معرفی هویت تاریخی، آثار تاریخی، صنایع دستی و مراکز تفریحی و جلب مشارکت های مردمی، حفظ سایت پادگان ارتش به عنوان فضای عمومی و مراکز فرهنگی، حق استفاده همه مردم از فضاهای عمومی شهر از دیگر وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا به شمار می رود.

مخلص کلام از وظایف و ویژگی های شوراهای اسلامی شهر و روستا در چهار عنوان: توسعه پایدار، تحول مدیریت، اصلاح ساختار و شفافیت عملکرد و پاسخگویی به مردم قابل تعریف است.

نامزد پنجمین دوره شورای اسلامی شهر ارومیه