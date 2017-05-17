یک جسد در رودخانه کارون کشف شد

مقصود حق شناس در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۱ و دو دقیقه شب گذشته عابران گذری در حاشیه رودخانه با مشاهده پیکر بی جان شهروندی که به حالت شناور بر روی آب آمده بود با سامانه ۱۲۵ مرکز ستاد فرماندهی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز تماس گرفته و اطلاع رسانی کردند.

وی افزود: با اعلام این خبر ستاد فرماندهی بی درنگ یک تیم امداد آبی به همراه غواصان و یک تیم امداد نجات خودرویی به محل اعزام و در مدت سه دقیقه بعد در محل حادثه حضور داشتند.

حق شناس بیان کرد: به گفته فرمانده تیم عملیاتی حاضر در محل، این مرد حدودا ۵۳ ساله بوده که جسد وی را غواصان از آب به کناره ساحل آوردند.

وی تصریح کرد: این جسد مکشوفه را به عوامل پلیس ۱۱۰ تحویل داده و ساعت ۲۲ و دو دقیقه شب کلیه عوامل امدادی به پایگاه های خود برگشتند.