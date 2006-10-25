بليكس از سياست هاي آمريكا در قبال عراق انتقاد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، " هانس بليكس " در گفتگو با روزنامه دانماركي پليتكن همچنين تصريح كرد : اوضاع عراق در حال حاضر از وضعيت اين كشور در دوره حكومت ديكتاتوري صدام بدتر شده است .

وي در ادامه افزود : چنانچه جنگي روي نمي داد عراق از اوضاع بهتري برخوردار بود .

رئيس سلبق بازرسان سازمان ملل با بيان اين مطلب كه صدام نمي توانست تا ابد بر مسند قدرت باقي بماند، خاطرنشان كرد: آنچه كه ما از جنگ عراق بدست آوريم جز نابودي و ضرر نبوده است .

بليكس با اشاره به اينكه در حال حاضر نه خروج نظاميان از عراق و نه تداوم حضور آنها گزينه خوبي نيستند، افزود : چنانچه نظاميان آمريكايي از عراق خارج شوند امكان وقوع جنگ قومي وجود دارد.

اين در حالي است كه با توجه به انتخابات قريب الوقوع آمريكا، انتقاد از سياست هاي جنگ طلبانه آمريكا روبه افزايش گذاشته است.