دليل آزمايش هسته اي كره شمالي لحن نامناسب گفتگو با اين كشور بود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از يونايتدپرس، آسوشيتدپرس و ريانووستي ، رئيس جمهور روسيه معتقد است كه يكي از دلايلي كه كره شمالي روز 17 مهرماه تصميم به انجام آزمايش هسته اي گرفت لحن نامناسب در مذاكرات حل مسئله هسته اي شبه جزيره كره بود.

وي در جريان ارتباط مستقيم با مردم در جواب سئوال يكي از اهالي "ناخودكا" گفت: "يكي از دلايل (آزمايش هسته اي) آن بود كه همه شركت كنندگان مذاكرات نتوانستند لحن مناسبي را در روند مذاكرات پيدا كنند".

پوتين افزود: "هيچگاه نبايد اوضاع را به بن بست كشاند. هيچوقت نبايد يكي از طرفين را به موقعيتي كشاند كه عملاً راه خروجي برايش غير از حاد كردن اوضاع باقي نماند".

وي همچنين گفت كه نبايد كره شمالي را به گوشه راند كه اين امر ، تنش ها را افزايش خواهد داد.

پوتين بر اين باور است كه امكان آغاز گفتگوهاي شش جانبه وجود دارد؛ گفتگوهايي كه چند سال است بين آمريكا، روسيه، ژاپن، چين، كره شمالي و جنوبي در خصوص برنامه هاي هسته اي كره شمالي جريان داشت و مدتي است كه متوقف شده است.

رئيس جمهور روسيه امروز از طريق تماس چند رسانه اي به سؤالهاي شهروندان اين كشور در زمينه هاي مختلف پاسخ مي گويد.