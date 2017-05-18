انتخابات صحنه‌ آزمایش ملت است/حضور مردم نظام را تایید می کند

بە گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد حسینی شاهرودی نماینده ولی فقیه در استان کردستان ظهر امروز در نود و هشتمین جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های دینی و مذهبی کردستان که در دفتر نماینده ولی فقیه استان برگزار شد، با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر اظهار کرد: در آستانه انتخابات و حماسه دیگری از ملت ایران اسلامی هستیم و اینها روزهایی است که در تاریخ ثبت خواهد شد.

آیت اللە حسینی شاهرودی افزود: انتخابات صحنه آزمایش یک ملت است کە چگونە حمایت می کنند و چگونە از نظام و حیثیت کشور حفاظت می کنند چراکە حضور مردم و در صحنە بودن آن هاست کە این نظام را تایید می کند.

وی بیان کرد: مردم این نظام و رهبری را قبول دارند و بە این نظام اسلامی ایمان و اعتقاد دارند بە همین دلیل همیشە در صحنە هستند و دوبارە دشمنان از مردم ایران مایوس می شوند.

نمایندە ولی فقیە در کردستان اظهار امیدواری کرد کە در این انتخابات نتیجەای رقم بخورد کە رضای خدا و خیر مردم و کشور باشد.

وی بیان کرد: بعد از انتخابات باید رقابت ها بە رفاقت و کمک و برادری تبدیل شود و فضای امربە معروف و نهی از منکر برای پیشرفت کشور برقرار شود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان یادآور شد: نظام جمهوری اسلامی ایران برای مردم عزت و افتخار به ارمغان آورده است و قطعا مردم نیز پشتیبان نظام خواهند بود.

آیت‌الله حسینی شاهرودی هوشمندی، بصیرت و اقتدار مردم را ظرفیت بزرگی برای کشور دانست و گفت: مسئولان باید از این ظرفیت بزرگ استفاده ببرند و مردم را به حضور حداکثری دعوت نمایند.

نماینده ولی فقیه در کردستان همچنین با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان گفت: با توجه به مناسباتی که در ایام ماه رمضان در پیش داریم همه مسئولان با مشارکت مردم باید این مناسبات را پیش ببرند.

وی گرامیداشت سوم خرداد و فتح خرمشهر، وفات حضرت خدیجه کبری(س) که برای همه مسلمانان جایگاه ارزنده‌ای دارد و سایر مناسبات ماه رمضان از جمله عید فطر و روز قدس را مناسبت‌هایی خواند که همه باید به آن توجه داشته باشند چراکه این مناسبت شیعه و سنی ندارد و برای همه مسلمانان مقدس هستند.

وی گفت: در سنت حسنە افطار ماه مبارک رمضان مردم و مسئولین نباید اصراف کنند و فقرا را هم در سفرە افظار فراموش نکنند.