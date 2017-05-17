۵۵پروژه بهداشت و درمان در شاهرود انجام شد/سلامت مهمترین نعمت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی بعد از ظهر چهارشنبه درهمایش گرامیداشت دستاوردهای نظام سلامت در حوزه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به میزبانی سالن پورسینای دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان با بیان اینکه باید قدر دان داشته ها و دستاوردهای خود باشیم، ابراز داشت: پروژه بهداشت به ارزش ۱۶میلیارد تومان در حال انجام است که باید گفت طی چهار سال اخیر، دو میلیارد تومان تجهیزات اداری و پزشکی خریداری شد.

وی افزود: امروز مشکل شبکه بهداشت بیماری های واگیر دار نیست بلکه مواجه شدن با مرگ های زود رس، فشار خون، دیابت و تصادفات است که با انجام خطر سنجی و تست رایگان قند و چربی خطر ابتلا به این بیماری ها به حداقل کاهش پیدا می کند و باید گفت انجام رایگان یک نوبت سونوگرافی رایگان برای خانم های باردار از جمله مهم ترین دستاوردهای است که توانست بستر بهبود سبک زندگی را برای مردم فراهم کند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بابیان اینکه مردم برنده دستاوردهای نظام خواهند بود، ابراز داشت: در سالهای اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ با چالش های بزرگی در زمینه تحول سلامت مواجه بودیم و باید گفت منابعی که دولت صرف مردم کرد قابل مقایسه با سیار دولت ها نیست چرا که در گذشته با کمبود دارو مواجه بودیم ولی امروز صفر تا ۱۰۰خدمات به صورت رایگان در بیمارستان ها انجام می شود.

محمدی در ادامه تصریح کرد: با طرح تحول نظام سلامت و ارائه بیمه همگانی یکی از بهترین سیاست های ابلاغی و تاکیدات رهبر معظم انقلاب که سالها می خواستند مردم غیر از رنج بیماری مشکل دیگری نداشته باشند امروز به وضوح مشاهده می کنیم پرداخت از جیب مردم کاهش و خدمات به صورت رایگان رایگان ارائه می شود.

وی افزود: در حوزه پزشک خانواده روستاها، انجام واکسیناسیون، مبارزه با بیماری ها دانشگاه علوم پزشکی با اختلاف بسیاری از سایر دانشگاه های هم تراز در صدر جدول قرار گرفته است که خروجی انجام این برنامه ها افزایش طول عمر با کیفیت است که باید گفت در ایران از دو نعمت سلامت و امنیت برخوردار هستیم که اگر نباشند فرهنگ، اقتصاد معنایی نخواهد داشت لذا باید تلاش های شبانه روزی که در این دو مقوله صورت گرفت را قدردان بود.