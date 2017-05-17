به گزارش خبرگزاری مهر، اهدای نشان سیمرغ فیروزهای نیشابور با تصویب شورای شهر نیشابور صورت گرفته و به هنرمندان و اهالی فرهنگ که در مورد این شهر فعالیتی داشتهاند تعلق میگیرد.
محمود فرشچیان، شهرام ناظری، یدالله کابلی، علیرضا قربانی، رضا اشرفزاده و کیخسرو خروش از جمله هنرمندانی هستند که این نشان را دریافت کردهاند.
فیروزه نماد شهر نیشابور و نشان سیمرغ فیروزهای اهدای شهروندی افتخاری به هنرمندان است.
فریدون شهبازیان، آهنگساز برجسته و رهبر ارکستر ملی ایران است. از سوی دیگر بهروز غریب پور، کارگردان و استاد نمایش عروسکی است که در کارنامه خود ساخت اپراهای عروسکی عاشورا، رستم و سهراب، مولوی، حافظ و سعدی را دارد.
نظر شما