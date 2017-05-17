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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۷:۲۰

با صدور بیانه ای؛

مجمع نمایندگان مردم خراسان جنوبی از رئیسی اعلام حمایت کردند

مجمع نمایندگان مردم خراسان جنوبی از رئیسی اعلام حمایت کردند

بیرجند_ مجمع نمایندگان مردم خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی طی بیانیه از آیت الله رئیسی در انتخابات ٩٦ حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع نمایندگان مردم خراسان جنوبی با صدور بیانیه ای حمایت خود از آیت الله رئیسی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کردند.

 متن بیانیه به شرح زیر است:

بسمی تعالی 

با عرض سلام به محضر ملت عزیز همیشه در صحنه ایران خصوصا مردم فهیم استان خراسان جنوبی، واضح است که حضور هر چه باشکوه تر مردم در انتخابات موجب اقتدار و امنیت برای جمهوری اسلامی و ملت عزیز و نیز موجب یأس و ناامیدی دشمنان قسم خورده ایران خواهد بود.

مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی با بررسی سوابق وبرنامه ها و با شناخت از کاندیداهای محترم ریاست جمهوری و ضمن احترام به همه آنان، عالم وارسته و مدیر توانا حضرت آیت الله دکتر رئیسی را به اتفاق آراء اصلح می داند و حمایت خود را ازایشان اعلام می نماید، بدیهی است که با توجه به همراهی و پشتیبانی بسیاری از نخبگان و نیز مدیران توانمندطراز اول ایران و نیز ویژگی های شخصیتی آیت الله رئیسی نظیر سلامت نفسانی و اقتصادی، تجربه مدیریت های کلان، حرکت کامل در مسیر انقلاب و منافع مردم، فراجناحی بودن و ... انتخاب ایشان می تواند منشأ تحولات مثبت به نفع مردم و خصوصا استان مظلوم خراسان جنوبی باشد.

به امید آینده ای بهتر برای ایران اسلامی
مجمع نمایندگان مردم شریف استان خراسان جنوبی
١٣٩٦/٢/٢٧

کد مطلب 3981417

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