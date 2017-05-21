موزه دارایی یک سرزمین است/ ضرورت توجه به موزه اقوام گرمسار

داریوش طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی، بابیان اینکه موزه ماشین زمانی است که انسان با ورود به آن می‌تواند تاریخ یک سرزمین را مورد واکاوی قرار دهد، ابراز داشت: رشد ۷۰درصدی حضور گردشگر در استان سمنان نشان می‌دهد دیار قومس از آمادگی خوبی برای میزبانی مسافران برخوردار است و بی‌شک موزه اولین جایی است که می‌توان تاریخ، تمدن و فرهنگ ایرانی را در آن مشاهده کرد که بازدید یک هزار و ۵۷۸نفر از موزه‌های گرمسار در ایام عید به‌خوبی گواه این مطلب است که باید برای احیا و نگهداری موزه‌ها بیش‌ازپیش تلاش کرد.

وی بابیان اینکه ۱۸هزار و ۵۰۰نفر طی تعطیلات نوروز در گرمسار اسکان یافتند، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد این ضرورت در شهرستان وجود دارد تا درزمینهٔ احیا و ارائه فرهنگ و تمدن اصیل ایرانی برنامه‌ریزی‌های جامع‌تری انجام شود که این فاصله با تعامل دستگاه‌های مربوط قطعاً کاهش پیدا خواهد کرد.

فرماندار گرمسار بابیان اینکه این شهرستان از آمادگی بسیار بالایی برای استفاده از ظرفیت‌های گردشگری برخوردار است، ابراز داشت: وجود معادن نمکی، کویر، کاروان‌سرا، جاده سنگفرش راه ابریشم، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و دسترسی به راه‌آهن به‌خوبی نشان می‌دهد که ظرفیت‌های بسیار مطلوبی در حوزه گردشگری وجود دارد که در کنار همه این موارد می‌توان با معرفی موزه‌های گرمسار و به‌ویژه موزه اقوام، مردم را بافرهنگ، آداب‌ورسوم این خطه بیش‌ازپیش آشنا کرد.

طاهری با اشاره به موردتقدیر قرار گرفتن مدیر موزه اقوام گرمسار از سوی معاون میراث فرهنگی کشور، تصریح کرد: هفته میراث فرهنگی فرصت خوبی برای آشنایی علاقه‌مندان به حوزه میراث فرهنگی است تا بتوانند با بازدید از موزه به سیر و سیاحت در تاریخ اقوام ایرانی بپردازند.

وی افزود: موزه تاریخ زنده و میراث یک کشور است که امیدواریم با بازدید علاقه‌مندان بتوانیم هنر و معماری اصیل ایرانی را ارج نهاده و ضمن آشنایی با میراث گذشتگان بتوانیم با امانت‌داری طرز فکر، آداب معاشرت آن‌ها را به آیندگان منتقل کنیم.

هفته گذشته طی مراسمی در تهران از زحمات پریسا صبوری مدیر موزه خانه اقوام گرمسار با اهدای لوح و سپاس توسط معاون گردشگری کشور تقدیر شد.