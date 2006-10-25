راه آهن 10 نفره استقلال صدرنشين را متوقف كرد / انصاريان راهي بيمارستان شد

به گزارش خبرنگار"مهر"، دو تيم پس از بازي كسل كننده و كسب نتيجه بدون گل در نيمه اول ، در آغاز نيمه دوم فوتبالي هجومي را به نمايش گذاشتند بطوري كه در 10 دقيقه ابتدايي اين نيمه دو بار توپ از خط دروازه گذشت .



راه آهن كه از دقيقه 30 با يك بازيكن كمترمقابل استقلال بازي مي كرد ، در دقيقه 48 روي حركت درعمق داسيلوا دروازه اش را باز شده ديد .



در ادامه راه آهن روي يك ضربه كاشته با پاس به جلوي تارتار دروازه استقلال را هدف گرفت كه فرزاد مجيدي به اشتباه دروازه طالب لو را باز كرد تا نتيجه بازي به تعادل كشيده شود .



استقلال كه براي تداوم صدرنشيني خود به سه امتياز اين ديدار نياز داشت در ادامه با به ميدان فرستاد عليرضا منصوريان و گيلائوري به جاي داسيلوا و ياورزاده ، فشار حملات خود را از جناحين افزايش داد اما دفاع فشرده راه آهن و دوندگي بازيكنان اين تيم در ميانه ميدان حملات استقلال را دفع مي كرد .



استقلال درپانزده دقيقه پاياني كاملا بازي را در اختيار گرفت و بارها تا آستانه فروپاشي دروازه راه آهن پيش رفت .



دقيقه 72 ضربه گيلائوري با واكنش برومند دروازه بان راه آهن ، استقلال را در موقعيت ايده آل قرار داد اما دفع به موقع سرآباداني اين موقعيت را از استقلال گرفت .



دقيقه 73 ضربه محسن يوسفي طي يك رفت و برگشت به تيردروازه راه آهن برخورد كرد و به بيرون رفت .



در دقيقه 88 علي انصاريان بر اثر برخورد از ناحيه سر با جمشيديان به شدت مصدوم شد و به بيمارستان انتقال يافت .



در پنجمين دقيقه وقت هاي تلف شده نيز يكبار ضربه سر صادقي به تير افقي دروازه راه آهن برخورد كرد و به بيرون رفت .



در وقت هاي تلف شده نيز راه آهن يكپارچه به دفاع پرداخت تا با 60 دقيقه مقاومت صدرنشين ليگ برتر را 10 نفره متوقف كند و دومين تساوي فصل را به استقلال تحميل نمايد .



در نيمه دوم اين ديدار پيروز قرباني از استقلال و حامد شيرخانلو از راه آهن از نويد مظفري كارت زرد دريافت كردند .