سرپرست موسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران در گفتگو با مهر : روزنامه ايران روز شنبه مجددا منتشر مي شود / ايران با تيراژي بالاتر از گذشته كار خود را شروع مي كند

كاوه اشتهاردي سرپرست جديد موسسه ايران در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه قصد داريم پس از 156 روز وقفه در انتشار روزنامه ايران شماره 3482 اين روزنامه را در روز شنبه 6 آبان ماه منتشر كنيم، اظهارداشت : در تمام 5 ماه گذشته همكاران سخت كوش موسسه ايران در تمامي بخش هاي تحريريه، فني و ... مشغول به كار بوده اند و حتي طي هفته گذشته روزنامه در چندين پيش شماره و به صورت منظم و درعين حال داخلي صرفا تا قبل از مرحله ارسال به چاپخانه، آماده شده است.

سرپرست موسسه فرهنگي مطبوعاتي روزنامه ايران خاطرنشان كرد : به مناسبت عيد سعيد فطرنيزويژه نامه اي قرآني در تهران منتشر و ميان نمازگزاران توزيع شد.

اشتهاردي كه بعدازظهر روز چهارشنبه با خبرگار "مهر" گفتگو مي كرد، يادآور شد: هم اكنون تمام پرسنل سخت كوش روزنامه ايران با وجود اعلام تعطيلي رسمي در كشور در محل كار خود حاضرند و در حال آماده سازي براي ورود به مرحله اي تازه و جدي در پرونده كاري اين موسسه هستند.

وي با بيان اينكه سرمايه اصلي موسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران را تيراژ، ساختمانها، نمايندگي هاي استاني و نيز درآمد و آگهي آن نمي دانم، تصريح كرد: سرمايه اصلي اين روزنامه و موسسه، اول نام مقدس و مبارك "ايران" است كه بر موسسه گذاشته شده است.

سرپرست موسسه فرهنگي مطبوعاتي روزنامه ايران ادامه داد: مردم و خوانندگان عزيزي كه روزنامه براي آنان منتشر مي شود، دومين سرمايه روزنامه ايران هستند؛ همچنين همكاران سخت كوش ايران در مرحله بعد قرار دارند كه امروز و همچنين طي 12 سال گذشته در اين موسسه مشغول به كار بوده اند.

كاوه اشتهاردي تغييرات روزنامه در صفحات و وضعيت گرافيكي را نسبت به گذشته بسيار محدود خواند و گفت : در اين مدت با بررسيهاي انجام شده واستفاده ازنقطه نظرات خوانندگان روزنامه وصاحب نظران و كارشناسان خبره در اين عرصه، اصلاحات جزيي و محدودي را اعمال كرده ايم كه اين مقدار جزيي تغييرات نيز به درخواست مخاطبان صورت گرفته است.

سرپرست موسسه فرهنگي مطبوعاتي روزنامه ايران در پايان اين گفتگو، با بيان اينكه تيراژ روزنامه ايران همواره جزو اولين روزنامه هاي منتشر شده بوده ، خاطرنشان كرد: از روز شنبه روزنامه ايران با تيراژي بالاتر از تيراژي كه در گذشته داشته، مجددا كار خود را شروع مي كند و انشاءالله با اقبال خوانندگان آن را توسعه خواهيم داد.

روزنامه ايران از تاريخ دوم خرداد ماه 1385 به علت درج يك كاريكاتور در "ايران جمعه" توقيف شد كه پس از رفع توقيف، روز شنبه آينده انتشار آن ازسر گرفته خواهد شد.