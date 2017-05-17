به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی، با صدور بیانیه ای خطاب به ملت شریف ایران نکات و توصیه های مهمی را در خصوص انتخابات روز جمعه مطرح کرد.

روحانی در این بیانیه ضمن تقدیر از رهنمودهای خردمندانه رهبر معظم انقلاب در خصوص حفظ انضباط و رعایت قانون در همه مراحل انتخابات و تاکید براینکه وظیفه همه تا پایان برگزاری انتخابات، حفظ انضباط، آرامش و قانون‌مندی است، نکات مهمی را با اقشار مختلف ملت ایران و در خصوص موضوعات مختلف در میان گذاشت.

متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم‌ا.. الرحمن الرحیم

ملت شریف و بزرگ ایران

با سلامی از صمیم دل ، در برابر عزم و همت و وفاداری شما سر تعظیم فرود می آورم و نکاتی چند را که در آستانه این انتخابات سرنوشت‌ساز لازم می دانم به عرض می رسانم:

۱. قبل از هرچیز صمیمانه از بیانات رهبر معظم انقلاب در روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت قدردانی می‌کنم که خردمندانه به شرایط افتخارآفرین برگزاری آرام انتخابات در کشور اشاره کردند و رعایت انضباط و پایبندی به قانون در سه مرحله‌ی «قبل از انتخابات، روز انتخابات و بعد از انتخابات» را متذکر شدند؛ و با اشاره به جدیت دستگاه‌های اجرایی و نظارتیِ انتخابات و دستگاه‌های حافظ امنیت در انجام وظیفه‌ی خود، از همه دستگاه‌ها خواسته‌اند در کمال هماهنگی امانتدار رأی مردم باشند. سخنان معظم‌له نشان داد که وظیفه همه ما تا پایان برگزاری انتخابات، حفظ انضباط، آرامش و قانون‌مندی است.

۲. از آنجا که در این مدت فرصت نیافتم تا به برخی استان‌ها سفر کنم، بر خود واجب می‌دانم از مردم همه این استان‌ها که توفیق زیارتشان را نیافتم عذرخواهی نمایم و عهد دیدار هرچه نزدیکتر با آنان را تجدید کنم. همچنین یکبار دیگر از میهمان‌نوازی مردم همه استان‌هایی که در آن‌ها افتخار حضور داشتم سپاس‌گزاری نمایم .

۳. این‌جانب از همه دانشجویان و جوانان کشور که سفیران آگاهی و امیدهای آینده پرفروغ ایران هستند تقاضا می‌کنم در دو روز باقیمانده تا زمان رأی‌گیری در خانه ننشینند و راهی شهر و دیار خود، در اعماق روستاها و شهرها و اقامتگاههای عشایری کشور شوند و با روشنگری نسبت به مسائل کشور و تبیین راهکارهای علمی و عقلانی بهبود آن‌ها، مردم را به مشارکت فعالانه در انتخابات فرا بخوانند. دانشجویان و جوانان عزیز مستحضرند که در روزهای گذشته، عده‌ای برای کسب نامشروع قدرت، دروغ‌های زیادی را درباره امضای سند ۲۰۳۰ و قصد دولت برای ارائه آموزش‌های غیراخلاقی و منافی عفت در روستاها و نقاط حاشیه‌ای شهرها و مراکز مذهبی پراکنده‌اند و هراسی اخلاقی در دل مردمان دیندار و پاک‌نهاد این سرزمین ایجاد کرده‌اند. این‌جانب از شما می‌خواهم با روشنگری و تلاش برای آگاه کردن مردم نسبت به کذب بودن چنین سخنان افتراآمیز و بی پایه ای، راه را بر هر گونه سوءاستفاده مردم‌فریبان از احساسات و عواطف دینی مردم ببندید.

۴. من از همه فرهنگیان و معلمان عزیز کشور که از دیندارترین و فرهیخته‌ترین مردمان و اقشار این سرزمین هستند بابت سیل دروغ‌ها و تهمت‌هایی که قدرت‌طلبان در روزهای گذشته نثار آموزش و پرورش کرده‌اند و باعث دل‌آزردگی ایشان شده‌اند عذرخواهی می کنم. شما مشعلداران آگاهی کشورید. بپا خیزید و موج گمراهی و سیاه نمایی را از این کشور دور کنید. انشاءالله بعد از برگزاری انتخابات فرصت کافی وجود خواهد داشت تا درباره همه این اتهامات روشنگری کنیم، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.

۵. روستائیان عزیز و سخت‌کوش، اینجانب با کمال قاطعیت به شما اعلام می‌کنم که اولاً نه تنها یارانه فعلی‌تان به صورت سابق ادامه پیدا خواهد کرد، بلکه همان‌طور که در برنامه‌های خود به تفصیل اعلام کرده‌ام، گام اول برنامه دولت در حذف فقر مطلق، طبق قانون، از ابتدای امسال با افزایش بیش از سه برابری میزان مقرری مددجویان کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی به اجرا درآمده است؛ و در گام دوم، برنامه‌ای اجرا می‌شود که تا پایان دولت دوازدهم، فقر مطلق از کشور ریشه‌کن خواهد شد.

۶. مردم عزیز و تلاشگران صبور ، فریب حرف‌هایی را که با تمسک به روش‌های غیراخلاقی و صرفاً با قصد تخریب بیان می‌شوند نخورید. به شما وعده‌هایی می‌دهند که خودشان هم می‌دانند، تحقق آنها جز با گرانی لجام گسیخته و کاهش قدرت خرید طبقات کم درآمد امکان پذیر نیست.

این‌جانب متعهد می‌شوم با اتکا به قوانین و اسناد بالادستی کشور و با اجرای برنامه‌ کارشناسی و دقیق تهیه‌شده برای دولت دوازدهم، در مسیر تعالی کشور و بر مبنای شعار «آزادی، امنیت؛ آرامش و پیشرفت» حرکت نمایم.

دوباره ایران، دوباره اسلام، دوباره اعتدال، دوباره امید.

وعده دیدار ما در کاروانهای ۱+۱۱ در پای صندوقهای رأی : ۸ صبح جمعه ۲۹ فروردین

حسن روحانی

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶