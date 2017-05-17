بشار اسد بر ضرورت مقابله با طرحهای تجزیه طلبانه تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دیدار با هیئتی از شخصیت های عربی شرکت کننده در نشست قومی عربی و همایش عربی بین المللی به خاطر عدالت برای فلسطین، اوضاع در سوریه و مشکلات کنونی جهان عرب و تشتت و اشاعه تروریسم و افراطی گرایی و اوضاع نامساعد جهان عرب در زمینه برخورد با موضوع فلسطین را مورد رایزنی قرار داد.

رئیس جمهور سوریه در این دیدار گفت: اگر جانفشانی های ارتش و ایمان ملت سوریه به وطن و وحدتش نبود هرگز سوریه نمی توانست ظرف این سالها دوام بیاورد و پایداری کند. مردم سوریه شامل همه طیف ها و قشرها نمونه عالی جانفشانی را نشان دادند.

درباره اوضاع جهان عرب نیز بشار اسد به چالشهای جهان عرب اشاره کرد و بر ضرورت هوشیاری و همدلی در مقابله با طرح های تجزیه طلبانه برای منطقه تاکید کرد.

اعضای این هیئت نیز بر ضرورت ایستادگی در کنار سوریه در برابر هجمه ضد آن تاکید کردند و حمایت از سوریه به مثابه حمایت از آرمان فلسطین دانستند.

آنها پیروزی سوریه بر تروریسم و همه طرح ها و توطئه ها را حتمی دانستند و این پیروزی را سرآغاز تحولات راهبردی مثبت در جهان عرب دانستند.