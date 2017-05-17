پیشرفت را توام با آرامش می خواهیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر امروز در جمع مردم مشهد اظهار کرد: شما می دانید که ما با مخالفین هم می خواهیم زندگی کنیم و اقلیت هم در جای خودش محترم است اما خواست ما آن است که اقلیت جای اکثریت ننشیند.

وی گفت: مردم در روز جمعه بین فریب و صداقت یکی را انتخاب می کنند، ما می خواهیم کسی را انتخاب کنیم که بار مسئولیت اجرایی کشور را بر دوش گیرد.

روحانی تصریح کرد: رئیس جمهوری رئیس شورای عالی دفاع است و یک تصمیم خطا یعنی جنگ و یک تصمیم درست یعنی صلح بنابراین باید کشور، منطقه و دنیا را شناخت و تصمیم گرفت.

وی با طرح این سوال چرا از سیاست خارجی حرف نمی زنید، چرا نمی گویید می خواهید روابط با جهان چگونه باشد، خاطرنشان کرد: وقتی در آمریکا فرد جدیدی سر کار آمد،‌ در اتاق فکر گفتند یک لبه گازانبر درست کنید و یک لبه گازانبر هم در ایران است اما اشتباه کردند ما در ایران گازانبر نداریم و لبه گازانبر خارجی را هم کند خواهیم کرد.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: بحث سر هواپیما نیست، بحث سر قول نماینده مردم به مردم است، ‌آنان مدعی شدند هواپیماها کاغذی است و بعد وقتی آنها به ایران رسیدند یکی از سران دلواپسان نامه ای خطاب به من نوشت که حالا هواپیما ایرباس را آوردید کافی بود، چرا دیگر بوئینگ خریدید.

وی با بیان اینکه امیدواریم دلشان برای شرکت های هواپیماهای جنوب خلیج فارس نسوخته باشد، افزود: ما می خواهیم ایرانی ها سوار هواپیماهای شرکت های هواپیمایی ایران شوند و حمل نقل مدرن در اختیار این ملت قرار گیرد.

روحانی خطاب به منتقدان خود ادامه داد: شما می خواهید کشور را اداره کنید؟ نخست بگویید مشهد را چگونه اداره کردید، شهری که کامل در اختیار شما بوده و همچنان هم هست.

وی افزود: شما با مردم مشکل داشتید چرا اشعار فردوسی را از دیوارهای شهر پاک کردید؟ شما به مردم مشهد گفتید اگر هنر می خواهید و دنبال آن هستید به تهران بروید، حال اگر سرکار بیائید می خواهید به مردم بگوئید از ایران بروند بیرون؟

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: روحانی،‌ نه تنها مشکلی با سپاه و بسیج ندارد بلکه سپاهی ها و بسیجی ها را بیش از فرماندهان‌شان دوست دارد و از سال 59 در کنار سپاه و بسیج بوده است.

وی تصریح کرد: این نهادها مسئول امنیت هستند و دستشان را هم می بوسیم اما باید هر کس در جای خود باشد و خواست ما از بسیج و سپاه اجرای وصیت نامه امام (ره) است که فرمود قوای مسلح اعم از نظامی وانتظامی، پاسدار وبسیج و غیره در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازی های سیاسی دور نگاه دارند.

روحانی تاکید کرد: قوه قضاییه هم از قوای مهم کشور است و اهمیت دارد اما باید در چارچوب قانون اساسی عمل کند.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: ما نمی گوئیم صدا و سیما نباشد کما اینکه هست و هر روز هم کانال های آن بیشتر می شود، ما فقط می گوییم صداوسیما طبق قانون اساسی زیر نظر سه قوه عمل نماید، ما با کسی دعوا نداریم.

وی گفت: ما پیشرفت کشور را توام با آرامش می خواهیم. ما حرفی نداریم شما می خواهید دستگاه فرهنگی، خبرگزاری، تجارت و شرکت و غیره داشته باشید حرفی نیست اما جا را برای مردم تنگ نکنید و از بودجه دولت برای تخریب دولت استفاده نکنید.