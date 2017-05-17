کاهش ولخرجی دولت مشکلات کشور را حل می کند/ سفره فقرا کوچک تر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم رئیسی عصر چهارشنبه در اجتماع عظیم مردم مشهد که در محل میدان شهدا برگزار شد، اظهار کرد: سلام و دورود بر ایثارگران جانبازان، جوانان پرشور، بر مردان اثر گذار، بر تمام شهیدان و خانواده‌های شهیدان و حضور ارزشمند آن‌ها، من به شما مردم ولایی علاقه دارم و نقش نظام ما به برکت خون شهدا در منطقه بی نظیر است.

وی افزود: سایه جنگ از کشوری کم نمی‌شود مگر به پشتوانه نیروی عظیم و باید گفت یکی از پشتوانه‌های نظام حضور مردم است‌.

وی با بیان اینکه خادمی امام رضا(ع) افتخار من است، افزود: چرا با این همه ثروت های عظیمی که خداوند عطا کرده امروز مشکل زندگی مردم در حوزه اشتغال است.

کاندیدای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ادامه داد: چرا ظرفیت عظیم ۵۰ درصد از ظرفیت صنعتی کشور تعطیل یا نیمه تعطیل است و چرا بسیاری از منابع کشورکه باید در حوزه اقتصاد و حرکت درآمدن چرخ‌های اقتصاد باشد، به چند نفر بد حساب تسهیلات داده می‌شود.

وی گفت: جوانان ما به دنیا نشان دادند اهل ایستادگی و مقاومت و اهل رقم زدن تاریخ به نفع مدنیت هستند.

وی ابراز کرد: مردم امروز با تبعیض و مشکلات زندگی نمی‌سازند. مردم خواهان آن هستند که فساد اداری هرگز نباشد. اساس مشکلات کشور با این همه امکانات به چه دلیل است.

آقایان چشم به دست بیگانگان دوخته اند

حجت الاسلام رئیسی ادامه داد: مشکل این است که آقایان به جای اینکه به فکر رفع مشکلات باشند و دست به دست مردم بدهند به دست بیگانگان چشم دوخته اند.

وی تصریح کرد: مگر بیگانگان تا کنون گره‌ای از کدام کشور باز کردند که ما دومی باشیم. امروز کشور چهار سال اقتصاد را معطل گذاشته است، نیروی انسانی را به چه دلیل معطل گذاشته اید.

رئیسی بیان کرد: دولت حاضر باید پاسخگوی این مردم باشد. مگر نگفتید بازار کالاهای چینی جمع می‌شود پس چرا اکنون در زمان دولت هر سال ۱۰ میلیارد دلار کالای چینی وارد می‌شود.

وی افزود: آقای روحانی اینکه جوانان از شما ناامید شدند چرا ناراحت هستید. در برابر مشکلات بیکاری امروز چرا سکوت کرده اید و یا از مردمی که صادقانه می‌گویند توان شنیدن تیتر اختلاس را نداریم.

حجت الاسلام رئیسی عنوان کرد: ما آمده ایم دیوار بلند چپاول بین اختلاس گران و حقوق مردم را ایجاد کنیم. می گویند آزادی اجتماعی دچار خدشه شده است اقای محترم بگو شما به زنان آزادی دادید یاخدا زنان را آزاد خلق کرده است.

وی اظهار کرد: حقوق شهروندی که شما سمینار می‌گذارید معتقدیم این حق آزادی در سخن گفتن دانشجویان و فرهنگیان است. چرا منتقدان را تحقیر می‌کنید آیا این حق شهروندی است.

حجت الاسلام رئیسی بیان کرد: برای هنرمندان، زنان و اهل سنت چه کردید. هنرمندی که گوشه بیمارستان جان بدهد، خانم سرپرست خانواده برای حفظ آبروی خانواده کار نداشته باشد آیا حق شهروندی است.

وی ادامه داد: شما جلسه تشکیل می‌دهید از حقوق شهروندی رونمایی می‌کنید در حالی که قانون اساسی حقوق شهروندی است

وی اظهار کرد: آقای روحانی حق شهروندی آن است که بیکاران به دلیل نداشتن کار خجالت بکشند؟ حق شهروندی آن است که سفره فقرا روز به روز کوچکتر شود؟ پس چه شد مناسبات شما با ۱۵ کشور؟ بازار عراق اکنون دست کیست، دست ما یا ترکیه؟ آیا این نتیجه دیپلماسی شماست؟

حجت الاسلام رئیسی عنوان کرد: چرا آقایی ۳۰۰ میلیارد وام بگیرد با سود صفر درصد آیا این درست است؟ چرا طفره می‌روید و دیگران را متهم می‌کنید؟ ما می‌گوییم این وضع مردم است؟ چرا به مردم سر نمی‌زنید؟ مردم می‌گویند دولت مردمی می‌خواهیم که اشرافی نباشد.مردم می‌گویند حقوق نجومی خلاف شان یک دولت است.

وی ادامه داد: من در این مدت حرکت آستان قدس را به سمت حمایت ازفقرا و مستمندان تغییر دادم.

وی افزود: شرکت های آستان قدس در این یک سال حسابرسی شد و پولی که باید مالیات داده شود ۱۰۰ برابر آن را به محرومان کمک کردیم.

حجت الاسلام رئیسی اظهار کرد: من اعلام کردم خودم، دولتم و تمام مدیرانم ثروت و درآمد آنان شفاف اعلام شود و بارها گفته ام رقیب این دولت نیستم، من رقیب فقر و بیکاری هستم.

وی افزود: شما شعارتان مطابق خواست مردم نیست. مردم می‌گویند فساد اداری جلوگیری شود. کار و اشتغال ایجاد کنند اما باید با کرامت محقق شود.

این کاندیدای ریاست جمهوری تصریح کرد: قالیباف اعلام کرد که در کشور باید در سال یک میلیون شغل ایجاد شود اما می‌گویند نمی شود اگر نمی‌توانید چرا کاندیدا شدید.

وی تصریح کرد: شما آب برق و حامل های انرژی را گران کردید و ۴۰ هزار میلیارد تومان به ۷۰ هزار میلیارد تبدیل شد. با این حال یارانه تغییر نکرد.

حجت الاسلام رئیسی ادامه داد: من به روستاهای زیادی سفر کردم که درآمد آنان فقط یارانه بود. خود شما گفتید افزاد تحت پوشش یارانه شان را سه برابر کردید این پول را ازکجا آوردید؟ مگر نمی‌گویید پول نیست چگونه یارانه افرادی که قطع شده بود چند روز مانده به انتخابات وصل می‌شود.

وی افزود: شب انتخابات دهیاران را صدا زدید و به هر دهیار ۱۰ میلیون دادید این پول را ازکجا آوردید؟

وی تصریح کرد: بنده افتخار می‌کنم ۳۷ سال مدافع حقوق مردم بوده‌ام اگر دولت ولخرجی هاو پر خرجی ها را کم کند بسیادی از مشکلات کشور حل می شود.

وی ادامه داد: در این چهار سال چه کردید که هزینه دولت نسبت به دولت قبل دو برابر شد. مگر حقوق کارمندان را زیاد کردید؟ یارانه را زیاد کردید؟ من می‌گویم باید ولخرجی ها و اشرافی ها کنار گذاشته شود تا با آن هزینه های مورد نیاز تامین شود.

این کاندیدای ریاست جمهوری تاکید کرد: من از برادر مجاهد قالیباف تشکر میکنم، ‌از میرسلیم که با وجود برنامه تلویریونی همراه من آمد تشکر می کنم، از خانواده معدنچیان که در این جلسه با وجود غم از دست دادن عزیزان خود حضور پیدا کردند تشکر میکنم. همینطور از شما مردم که شانی بالاتر از نوکری برای شما بر خودم بالاتر نمی‌بینم تشکر می‌کنم. هر کدام از شما یک سپاه هستید که می‌توانید در روز انتخابات آنچه که صلاح این کشور است رقم بزنید.

وی ادامه داد: ممکن است بپرسید از کجا می‌خواهید یک میلیون‌شغل ایجاد کنید، ما می‌توانیم بویژه در صنایع پیش‌ران و اقتصاد پیش رویم. در حوزه مسکن، کشاورزی و صنایع تبدیلی پیشرفت کنیم و در حوزه قاچاق به حداقل برسیم.

حجت الاسلام رئیسی تاکید کرد: با هر یک میلیارد می‌توان ۱۰۰ هزار شغل ایجاد کرد. در دولت مهر و کرامت به هیچ عنوان اجازه فساد نخواهیم داد.

وی ادامه داد: آقای روحانی نصیحت می‌کنم منافع ملی را فدای منافع شخصی نکنید. امام جوانان را باور داشت. رهبری جوانان را باور دارد و اگر کار به دست جوانان سپرده شود یقین داریم با اعتماد به جوانان دولت جوان می‌شود.

وی اظهار کرد: آقای روحانی نگران آزادی زنان و جوانان نباشید تمام این آزادی ها برای تمام ایرانیان وجود دارد و ما هم فراهم می‌کنیم.

حجت الاسلام رئیسی تاکید کرد: ما دیپلماسی و ارتباطات را یاد داریم. اما دیپلماسی که به غرب بگوییم ما را در انتخابات همراهی کند قبول نداریم.