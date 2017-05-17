به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی همه ایرانیان را به مشارکت حداکثری در انتخابات فراخواند.

متن این پیام به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام،

انتخابات روز جمعه، آینده همه ما را رقم خواهد زد و مشخص خواهد کرد که مردم ایران راه پیشرفت و توسعه و راه انسجام و حضور همه جانبه برای مشارکت برای ساختن آینده خودشان را انتخاب خواهند کرد و به دنیا نشان خواهند داد که باید با این مردم با زبان احترام صحبت کنند و نمی‌توانند هیچگاه یک ایرانی را تهدید کنند. اگر مشارکت شما در انتخابات 92 نبود هیچ گاه برجام به نتیجه نمی‌رسید. هیچ گاه تحریم‌ها برداشته نمی‌شد و هیچ گاه دنیا ناگزیر از این نمی‌شد که با نمایندگان شما با احترام و با زبان تکریم صحبت کنند نه با زبان تحقیر و تهدید.

من همه ایرانیان، ایرانیان خارج از کشور و ایرانیان داخل کشور را دعوت می‌کنم که همه روز جمعه به پای صندوق رای بروند. هم خودشان، هم دوستانشان و هم خانواده و آشنایانشان را تشویق کنند که به پای صندوق رای بروند. من به ایرانیان خارج از کشور اطمینان می‌دهم که رای تک تک شما اهمیت و تاثیر دارد و از آن صیانت خواهد شد. روز جمعه همه ما با این اطمینان به پای صندوق‌های رای می‌رویم که حتی یک رای می‌تواند آینده را تغییر دهد. حتی یک رای در نتیجه انتخابات تاثیر خواهد داشت. همه ما روز جمعه برای ادامه مسیر و برای ادامه ساختن ایرانی شکوهمند، پراحترام و با عزت و سربلندی در پای صندوق‌های رای برای انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها حضور پیدا خواهیم کرد.

شاد و سربلند باشید.