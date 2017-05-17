واکنش اسرائیل به ارائه اطلاعات محرمانه از سوی ترامپ به لاوروف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان بی سی، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی طی سخنانی بار دیگر بر پیمان عمیق و مهم میان این رژیم و آمریکا تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، «آویگدور لیبرمن» که این سخنان را در پی شایعات منتشر شده در خصوص ارائه اطلاعات محرمانه و فوق سری آمریکا و متحدین این کشور از جمله رژیم صهیونیستی به مسکو که گفته می شود در جریان دیدار ترامپ و لاوروف در کاخ سفید انجام شده مطرح می کرد، گفت: روابط امنیتی میان اسرائیل و بزرگترین متحد ما آمریکا عمیق و مهم بوده و از حجمی بی نظیر برخوردار است.

وی همچنین تصریح کرد که این رابطه با آمریکا برای افزایش قدرت ما بی مانند است.

گفتنی است نخست وزیر انگلیس نیز امروز در واکنشی مشابه به دیدار میان لاوروف و ترامپ گفت که کشورش به همکاری اطلاعاتی خود با آمریکا ادامه داده و این همکاری را بسیار مهم و حائز اهمیت خواند.

«ترزا می» همچنین همکاری اطلاعاتی با آمریکا را برای مبارزه مشترک تمامی کشورهای جهان علیه خطرات مشترک پیش روی همگان ضروری دانست.