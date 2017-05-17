۳۵۷ بازرس وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای انتخابات شهرستان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، رضا زارع‌زاده در حاشیه جلسه آموزشی بازرسان انتخابات شهرستان یزد اظهار داشت: ۳۵۷ بازرس وزارت کشور، بر حُسن انجام فرآیند پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و دوازدهمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان یزد نظارت می‌کنند.

وی افزود: به استناد قوانین متعدد اعم از تبصره ۹ ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۶۶ قانون شوراهای اسلامی کشور و ماده ۲۵ قانون مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور مأمور اجرای انتخابات است و می‌تواند مامورانی را برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه‌های انتخابیه و شعب ثبت‌نام و اخذ رأی اعزام کند.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات شهرستان یزد با اشاره به اینکه حدود ۶۰ درصد جمعیت استان در شهرستان یزد ساکن هستند، بیان کرد: ۴۰ درصد شعب استان در شهرستان یزد مستقر است.

وی، تعداد صندوق اخذ رأی در شعب شهری و روستایی شهر یزد را ۳۳۵ مورد اعلام کرد و افزود: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و بانشاط با کمک ۲۲ سربازرس و یک بازرس ثابت برای هر شعبه، تدارک دیده شده است.

زارع‌زاده بیان کرد: بر همین اساس، ۳۳۵ بازرس بر روند برگزاری انتخابات در ۳۱۴ شعبه شهری شامل ۲۹۸ صندوق ثابت و ۱۶ صندوق سیار و ۲۱ شعبه روستایی شامل ۱۹ صندوق ثابت و دو صندوق سیار نظارت خواهند داشت.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات شهرستان یزد خاطرنشان کرد: کارگاه‌های آموزشی ویژه سربازرسان و بازرسان شعب انتخاباتی از روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت تا روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت برگزار شده است.

وی با بیان اینکه ۴۱ شعبه شهرستان یزد ویژه بانوان است، گفت: از ۶۷۰ داوطلبی که در شهرستان یزد برای شوراها ثبت‌نام کرده‌اند، در نهایت ۶۶۱ نفر تأیید صلاحیت شدند که با توجه به انصراف ۱۹ داوطلب، تا امروز ۶۴۲ نفر نامزد انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند.