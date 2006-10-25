سفير آمريكا در بغداد با طالباني و بارزاني ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رسمي "كويت"، يك منبع حزب دموكرات كردستان عراق كه رياست آن را بارزاني به عهده دارد، گفت: خليل زاد امروز نشستي را با طالباني و بارزاني در تفرجگاه دوكان در شهر سليمانيه در شمال عراق آغاز كرده است.

وي افزود: در اين نشست اوضاع وخيم عراق مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت و خليل زاد، طالباني و بارزاني را از محتواي موضوعات مورد گفتگوي خود با جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا آگاه خواهد كرد.

ديدار سفير آمريكا با طالباني و بارزاني اولين ديدار وي با مقام هاي عراقي پس از بازگشتش از آمريكا و ديدار با بوش به شمار مي رود.