  1. سلامت
  2. بهداشت
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۶:۵۷

محققان توصیه می کنند؛

مضرات تماشای تلویزیون برای کودکان را جدی بگیرید

مضرات تماشای تلویزیون برای کودکان را جدی بگیرید

کودکان و نوجوانان ممکن است زمان زیادی را صرف تماشای تلویزیون و خیره شدن به صفحات نمایشگر کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام آکادمی متخصصان اطفال آمریکا والدین باید مراقب محدود شدن مدت زمان تماشای تلویزیون توسط کودکان شان باشند چراکه مدت زمان طولانی تماشای تلویزیون مشکلات زیر را به همراه خواهد داشت:

- در صورت تماشای بیش از اندازه زیاد، کودکان به سختی خواب شان خواهد برد.

- ممکن است کودکان مبتلا به مشکلاتی در زمینه زبان، توجه، مهارت های اجتماعی و فکری شوند چراکه به اندازه کافی با افراد دیگر در تعامل نیستند.

- ممکن است کودکان دچار اضافه وزن یا چاقی شوند چراکه زمان کمتری را صرف بازی می کنند.

- ممکن است کودکان دچار مشکلات رفتاری شوند چراکه معمولا سعی می کنند آنچه را که در تلویزیون می بینند تقلید نمایند.

کد مطلب 3981627

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها