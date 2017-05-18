مضرات تماشای تلویزیون برای کودکان را جدی بگیرید

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام آکادمی متخصصان اطفال آمریکا والدین باید مراقب محدود شدن مدت زمان تماشای تلویزیون توسط کودکان شان باشند چراکه مدت زمان طولانی تماشای تلویزیون مشکلات زیر را به همراه خواهد داشت:

- در صورت تماشای بیش از اندازه زیاد، کودکان به سختی خواب شان خواهد برد.

- ممکن است کودکان مبتلا به مشکلاتی در زمینه زبان، توجه، مهارت های اجتماعی و فکری شوند چراکه به اندازه کافی با افراد دیگر در تعامل نیستند.

- ممکن است کودکان دچار اضافه وزن یا چاقی شوند چراکه زمان کمتری را صرف بازی می کنند.

- ممکن است کودکان دچار مشکلات رفتاری شوند چراکه معمولا سعی می کنند آنچه را که در تلویزیون می بینند تقلید نمایند.