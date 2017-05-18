روند رو به رشد فضای سبز با کاشت تک درخت در مرکز تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس بابازاده با اشاره به بهبود روند رو به رشد توسعه فضای سبز گفت: با توجه به بافت فرسوده و متراکم منطقه، سرانه فضای سبز به میزان هر نفر ۷/۲ و پایین تر از حد استاندارد است و بر همین اساس با اجرای راهکارهای مناسب سعی در توسعه فضای سبز داریم.

وی نبود زمین مناسب را از علل کمبود فضای سبز منطقه برشمرد و تصریح کرد: تملک و خرید زمین یکی از راهکارهای اساسی افزایش سرانه فضای سبز است که در این راستا نیز در حال رایزنی با صاحبان املاک درشت دانه هستیم.

بابازاده ناحیه یک را به عنوان برخوردارترین نقطه در منطقه ۱۰ در بحث فضای سبز عنوان کرد و افزود: فضای سبز در ناحیه های ۲ و ۳ پایین ترین سرانه را به خود اختصاص داده است.

بابازاده با تاکید بر اینکه توسعه سرانه فضای سبز، زیبایی بصری و حفظ آرامش و آسایش شهروندان را به دنبال دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر کاشت تک درخت در مکان های مناسب بهترین راهکار برای افزایش سرانه فضای سبز است.

وی با اشاره به دیگر اقدامات منطقه یادآور شد: احداث بوستان و بوستانک در محدوده خیابان رنجبر، خیابان مالک شتر مقابل مسجد حضرت زینبیه (س)، مالک اشتر تقاطع یادگار امام (ره)

مالک اشتر در تقاطع امام خمینی (ره) و تملک باغ ۳ هزار متر مربعی از اقداماتی است که برای جبران بخشی از کمبود فضای سبز در منطقه در حال اجراست.