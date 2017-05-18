۷۰۰ نفر مجری فرآیند انتخابات در سرخه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی مویدی زاده صبح پنج شنبه در آئین توجیح دست اندرکاران انتخابات سرخه به میزبانی سالن همایش های باران، ضمن بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از دو مولفه مردمیت و مشروعیت برخوردار است، افزود:حضور مردم نماد مردمیت و جمهوریت نظام و همچنین دین و احکام شرعی نیز مظهر مشروعیت نظام خواهد بود لذا تمام تمهیدات و تلاش مجریان انتخابات، بر برگزاری هرچه باشکوه‌تر و بهتر انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه است.

وی با بیان اینکه یکی از شاخصه‌های اصلی اقتدار نظام جمهوری اسلامی همواره همراهی مردم در تمامی صحنه های حساس در برهه‌های زمانی مختلف بوده است، افزود: مشرعیت به همراه مقبولیت و همراهی مردم در طول تاریخ پس از انقلاب پیروزی و استواری نظام را رقم زده است.

فرماندار سرخه همچنین گفت: آرامش و ثبات یکی از لازمه های اصلی ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور است که خوشبختانه با سیاست های موفق نظام این مهم به خوبی به ثمر نشسته و بیش از ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور تا کنون صورت گرفته که سه میلیارد دلار آن در حال حاضر عملی شده است و در آینده نیز امید می رود با برنامه ریزی دقیق بیش از پیش در این زمینه موفق عمل کنیم.

مویدی زاده افزود: رای مردم در سرنوشت خودشان و کشور بسیارتاثیر گذار خواهد بود زیرا که در صورت استقرار آرامش و همدلی به همراه ثبات سیاسی و اقتصادی است که می تواند به اعتماد سرمایه گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد کشور و ورود سرمایه گذاری خارجی و ایجاد رونق اقتصادی بیانجامد.