خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات این سازمان در راستای اصلاح الگوی مصرف در منابع آبی مورد استفاده در بخش کشاورزی، از اجرای سیستم‌های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی استان کرمانشاه خبر داد و گفت: ۵۲ هزار هکتار از اراضی مرزی استان کرمانشاه به این سیستم‌های آبیاری مجهز می‌شوند.

وی اعتبار مورد نظر برای اجرای این طرح و تجهیز اراضی کشاورزی مناطق مرزی استان به شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی را ۹۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه گفت: در راستای مهار آبهای مرزی و بهره برداری از منابع آب استحصالی با تخصیص ۹۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی در حال اجرا است و تا پایان سال ۹۷ به پایان می‌رسد.

وی افزود: این طرح با هدف استفاده مناسب از آب در زمینهای کشاورزی آبی، مصرف بهینه از آب ذخیره شده در سدهای جدیدالاحداث، بهره‌برداری مناسب از رودخانه‌ها و آبهای زیرمینی، مهار آبهای مرزی و... به مرحله اجرا در آمده است.

شهبازی تصریح کرد: تاکنون بیش از ۱۵ هزار هکتار از اراضی مرزی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی با جذب بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان تکمیل و آماده بهره‌برداری است و مابقی آن نیز در ۳۷ هزارهکتار در دست اجرا است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: پیش بینی می‌شود پس از اجرای کامل، این طرح تا پایان سال ۹۷ به بهره‌برداری برسد.