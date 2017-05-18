امکان رای دادن مشهدی هادرانتخابات شوراهای طرقبه وشاندیز وجودندارد

سید حسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهروندانی که روز ۲۹ اردیبهشت ماه در طرقبه شاندیز حضور دارند تنها برای ریاست جمهوری می توانند به شعب اخذ رأی مراجعه و اقدام به رأی ریزی کنند و برای انتخابات شورا های محلی موظف به رأی دادن در حوزه سکونت خود هستند

وی افزود: با توجه به تعداد کافی شعب اخذ رای در مشهد خصوصا در بلوار وکیل آباد بهتر است ساکنین مشهدی قبل از ورود به شهرستان طرقبه شاندیز، رأی خود را در محل های تعیین شده به داخل صندوق ها بریزند.

حسینی تصریح کرد: به استناد بند ۳ ماده ۲۵وتبصره ذیل آن تنها افرادی که یک سال متصل ومتوالی به زمان اخذ رای در محل سکونت داشته اند و به سن قانونی ۱۸ سال تمام رسیده اند امکان رای دادن برای شوراهای شهر و روستا را خواهند داشت.

وی در ادامه تاکید کرد: تمهیدات مناسبی برای جلوگیری از ورود آرای مهندسی شده و غیر قانونی به شهرستان اندیشیده شده و به هیچ وجه اجازه تخلف را نخواهیم داد ، نهادهای نظارتی و قضایی مصمم به پیشگیری از وقوع تخلف و برخورد با تخلفات ومجازات متخلفین برابر قانون هستند .