به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه عنوان شده است: « نامزدهای انتخاباتی مسئولانه به صحنه آمدند و در هفته های اخیر با فعالیت های تبلیغی دیدگاه ها و برنامه ها مطرح شده و اینک نوبت مردم است که بلوغ سیاسی خود را به منصه ظهور بگذارند و با آرای خود در سرنوشت کشور سهیم شوند.

مشارکت حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا شورانگیزترین حماسه ملی را رقم می زند و در انتخابات قبل ملت بزرگ ایران نشان داده اند که همواره حافظ انقلابشان هستند و غرورآفرینی می کنند.

در موسم انتخابات از مردم شهید پرور و فهیم استان مرکزی انتظار می رود، با حضور پرشور در پای صندوق های رای برنده اصلی انتخابات باشند و بار دیگر به بهترین شکل سندی از مردم سالاری دینی را ثبت کنند.»

همچنین در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: « رقابت های انتخاباتی پس از اعلام نتایج باید به رفاقت تبدیل شود چرا که برنده اصلی انتخابات، ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی است و همه باید پس از اعلام نتایج در جشن ملی و حماسه بزرگ مردمی ایرانیان، سهیم باشیم.

حضور حداکثری، به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی، به رخ کشیدن اندیشه نو و جذاب مردم‌سالاری اسلامی در مقابل چشم سیاستمداران دنیا است و ملت حماسه‌ساز ایران اسلامی با حضور حداکثری خود در انتخاب موجبات افزایش عزت ملت و قدرت ملی را فراهم می آورند.

انتخابات، صحنه درخشش ملت ایران و حماسه عظیم مردمی است و در روز جمعه ملت بزرگ ایران و مردم شریف استان مرکزی، با انتخاب اصلح، انتخابات را به صحنه شور و شعور و دفاع جانانه از آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تبدیل می کنند و موجبات شرمساری بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی را فراهم خواهند کرد.

عظمت ملت ایران و آزادی موجود در نظام اسلامی مرهون خون پاک شهیدان و مشارکت مستمر و مصمم مردم در دوره های مختلف انتخابات و عرصه های مهم انقلاب اسلامی است.»

گفتنی است دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۶ به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.