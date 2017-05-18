هوای کردستان گرم می شود/عبور موج ناپایدار از آسمان استان

به گزارش خبرنگار مهر، شرایط پایدار جوی در استان کردستان حدود ۱۰ روز است که ادامه دارد و البته در کنار این شرایط پایدار جوی هوای این استان همزمان با دهه آخر اردیبهشت ماه تا حدودی گرم تر شده است.

بعد از بارش های مناسب در هفته پایانی فروردین و هفته ابتدایی اردیبهشت ماه طی چند روز اخیر بارش قابل توجهی در استان کردستان صورت نگرفته است و آسمان این استان بیشتر تحت تاثیر ریزگردها قرار داشته است.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان کردستان دمای هوای این استان طی امروز پنج شنبه و فردا جمعه روند افزایشی خواهد یافت ولی امروز و فردا شرایط جوی کردستان پایدار خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر این اساس همزمان با افزایش دمای هوای استان کردستان، طی امروز و فردا وزش باد نسبتا شدیدی استان را تحت تاثیر قرار می دهد که البته این وضعیت طولانی مدت نخواهد بود.

محمد طالب حیدری افزود: در همین شرایط و از اواخر روز جمعه تا یک شنبه آخرین روز اردیبهشت ماه سال جاری، به طور متناوب امواجی از هوای ناپایدار از آسمان استان کردستان عبور می کند و باعث تغییر شرایط و وضعیت جوی در این استان خواهد شد.

وی گفت: با عبور این امواج از استان کردستان، ابری شدن آسمان ، وزش باد شدید در بعضی از نواحی استان، رگبارهای پراکنده به همراه رعد و برق به ویژه در نواحی غربی و جنوب غربی مهمترین پدیده های قابل ملاحظه خواهند بود.

وی عنوان کرد: همزمان با ناپایدار شدن وضعیت جوی در استان کردستان ورود ریزگردها به این استان نیز دور از ذهن نیست چرا که در حال حاضر شرایط برای ایجاد ریزگرد در آسمان کشورهای عربی به ویژه سوریه و عراق فراهم شده است و بدون شک اوایل هفته آینده آسمان استان کردستان نیز آلوده خواهد شد.