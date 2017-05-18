  1. استانها
  2. قزوین
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۴۴

هشداردامپزشکی آبیک به دامداران در خصوص شیوع بیماری لمپی اسکین

هشداردامپزشکی آبیک به دامداران در خصوص شیوع بیماری لمپی اسکین

آبیک- دامپزشکی شهرستان آبیک نسبت به انتشار بیماری دامی لمپی اسکین هشدار داد و از تمام دامداران این استان خواست تا برای مایه کوبی دام خود هر چه سریع تر اقدام کنند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آبیک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیماری ویروسی «لمپی اسکین» یا LSD با سرعت انتشار بسیار بالا توسط پشه های خونخوار و کنه ها به سایر دام های سالم «گاو، گوساله و گاومیش» منتقل می شودوباعث بروز خسارات اقتصادی عمده ای در دامداری ها  می شود.

مرتضی یعقوبی اظهار داشت: بیماری ویروسی لمپی اسکین شبیه آبله است و علایم آن در دام به صورت آب ریزش بینی، تب بالا و ضایعات پوستی ظهور و بروز می کند و در نهایت دام تلف می شود.

وی با تاکید بر اهمیت موضوع و ضرورت انجام مایه کوبی تمام دام های حساس، از همه دامداران خواست تا برای انجام مایه کوبی دام حساس خود «گاو، گوساله و گاومیش» با گروه های واکسیناسیون بخش های دولتی و خصوصی همکاری کند تا بتوان سطح ایمنی مطلوب را در جمعیت دام های هدف ایجاد و از خسارات وارده به دامداران جلوگیری کرد.

کد مطلب 3981712

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها