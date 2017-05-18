خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ونوس بهنود: طعم شیرین حماسه هفتم اسفند سال ۹۴ هنوز از زیر دندان نرفته است. در این تاریخ بود که اردبیلی‌ها پای صندوق‌های رأی رفته و نمایندگان خود را برای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان انتخاب کردند.

اینبار شور اردیبهشتی حال و هوای اردبیل را دگرگون کرده و تمامی دست‌اندرکاران و عوامل اجرایی و نظارت از فراهم شدن زمینه خلق حماسه‌ای دیگر می‌گویند.

تدارک ۱۵۹۵ شعبه اخذ رأی با رشد محسوس

رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل با اشاره به آماده‌سازی تمهیدات برگزاری انتخابات سالم و پرشور گفت: هزار و ۵۹۵ شعبه اخذ رأی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا در استان آماده‌سازی شد.

ناصر نصیری با بیان اینکه از این تعداد هزار و ۷۹ شعبه روستایی و ۵۱۶ شعبه شهری است و با اشاره به اینکه هزار و ۲۹۲ صندوق ثابت رأی و ۳۰۳ صندوق سیار تدارک دیده شده است، اضافه کرد: زمینه اخذ رأی برای تمامی مردم اردبیل فراهم شد.

رئیس ستاد انتخابات استان در خصوص لیست قطعی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا افزود: در این انتخابات شش هزار و ۶۰۹ نامزد رقابت خواهند کرد.

۱۴۰ نفر در شهرها و سه هزار و ۲۷۳ نفر در روستاها به عنوان اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاب می‌شوند به گفته نصیری ۱۴۰ نفر در شهرها و سه هزار و ۲۷۳ نفر در روستاها به عنوان اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاب می‌شوند.

وی تأکید کرد: در انتخابات پیش رو تعداد واجدین شرایط اخذ رأی ۹۵۰ هزار نفر هستند که از این تعداد ۳۸ هزار و ۸۸۰ نفر رأی اولی محسوب می‌شوند.

در عین حال که تعداد شعب اخذ رأی در انتخابات گذشته هزار و ۲۳۶ مورد بوده، فرماندار اردبیل به رشد ۱۰ درصدی شعب اخذ رأی اشاره کرد و گفت: ۲۴۰ شعبه اخذ رأی برای شهرستان اردبیل تدارک دیده شده که با رشد ۱۰ درصدی به نسبت سایر انتخابات همراه است.

جواد زنجانی تاکید کرد: برقراری سلامت انتخابات و امانت‌داری از وظایف نهادهای اجرایی است و امید می‌رود نامزدها نیز با رعایت اخلاق و انصاف تا پایان انتخابات حضور یابند.

وی تأکید کرد: علاوه بر این ضروری است نامزدها از انتشار نتایج آرا قبل از موعد خودداری کرده و از گمانه‌زنی در خصوص نتایج انتخابات پرهیز کنند.

حضور ۳۵۰ ناظر در انتخابات شوراها

با وجود افزایش شعبات اخذ رأی نظارت‌ها نیز با قوت ادامه دارد به طوریکه دبیر اجرایی هیئت عالی نظارت استان نظارت بر انتخابات شهر و روستای استان اردبیل از نظارت ۳۵۰ ناظر بر پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان خبر داد.

عباس کریمی تصریح کرد: گفت: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات فراهم‌شده و ۳۵۰ ناظر به این مهم نظارت خواهند داشت.

وی با تأکید به افزایش ناظران به نسبت دوره‌های قبل افزود: ناظران از بین افراد بی‌طرف انتخاب شده‌اند تا هیچ شبهه ای در فعالیت آن ها به وجود نیاید.

دبیر اجرایی هیئت عالی نظارت بر انتخابات شهر و روستای استان متذکر شد: انتخابات فرصت همدلی و انسجام را فراهم خواهد کرد و مشارکت همگانی مورد تأکید است.

کریمی خواستار رعایت قوانین و مقررات از سوی ناظران و سر ناظران شد و افزود: انتظار می‌رود این گروه در تمامی مراحل انتخابات از جمله مراحل مربوط به اخذ رأی و شمارش آرا مسئولیت خود را به بهترین شکل ایفا کنند.

وی تأکید کرد: ناظران موظف هستند هرگونه تخلف را به هیئت نظارت و نماینده آن ها در کمترین زمان انعکاس دهند.

دبیر اجرایی هیئت عالی نظارت بر انتخابات شهر و روستای استان متذکر شد: هرگونه تخلف اعم از خریدوفروش رأی، بر هم زدن نظم رأی‌گیری و مواردی از این دست مجازات حبس و جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیئت اجرایی نظارت را به دنبال دارد.

پیش‌بینی تکرار حماسه حضور

در انتخابات هفتم اسفندماه سال ۹۴ مردم اردبیل تنها از بین ۹۸ نامزد مجلس شورای اسلامی هفت نفر و از بین سه نامزد مجلس خبرگان دو نفر را برگزیدند. بااین‌وجود در انتخابات ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۹۶ از بین شش نامزد ریاست جمهوری یک نفر و از بین شش هزار و ۶۰۹ نامزد واجد شرایط شورای شهر و روستا قرار است ۱۴۰ نفر در شهرها و سه هزار و ۲۷۳ نفر در روستاها انتخاب شوند.

به دلیل گستردگی این انتخابات و افزایش صندوق‌های رأی به نظر می‌رسد امر نظارت بر انتخابات به مراتب سنگین‌تر و سخت‌تر از انتخابات قبل اعمال شود.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تصریح کرد: تمامی مراحل انتخابات مطابق برنامه زمان‌بندی انجام شده و از صبح امروز نیز تبلیغات مطابق قانون ممنوع اعلام شده است.

مردم اردبیل در طول تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی حضور پرشوری در انتخابات داشته‌اند که پیش بینی شده در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه نیز این حماسه تکرار شود رضا کریمی تصریح کرد: با توجه به اینکه دو انتخابات به صورت همزمان برگزار می‌شود، نظارت جامع و کاملی بر روند برگزاری اعمال خواهد شد.

وی تاکید کرد: مردم اردبیل همواره در طول تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی حضور پرشوری در انتخابات داشته‌اند که پیش بینی شده در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه نیز این حماسه تکرار شود.

استاندار اردبیل بعد از برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری مشارکت مردم اردبیل را ۷۰ درصد اعلام کرد.

با توجه به حساسیت دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا پیش‌بینی شده مشارکت مردم تکرار حماسه خلق شده در هفت اسفند ۹۴ و یا پیشتازی بر آن باشد.