تثبیت قیمت آب کشاورزی به اقتصاد کشاورزان استان کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبرمتقی فرد صبح پنجشنبه در جلسه مشترک با تشکل های بخش کشاورزی استان قزوین که با حضور قاسمی زانیانی قائم مقام معاونت برنامه ریزی اقتصادی وزارت جهادکشاورزی برگزار شد؛ ضمن قدردانی ازحمایت های استاندار قزوین از بخش کشاورزی درراستای تصویب تثبیت قیمت آب بهاء افزود: با همکاری وهماهنگی دستگاه های اجرایی می توان به اهداف توسعه ای بخش کشاورزی دست یافت.

وی با اشاره به این نکته که ۸۴هزار بهره بردار بخش کشاورزی استان با سربلندی در خود کفایی گندم تاثیر گذار بوده اند ابراز امید واری کرد؛ با برنامه های ریزی مناسب خودکفایی گندم که درسال ۹۵ حاصل شد در سال های آنیده همچنان استمرار داشته باشد.

متقی فرد در ادامه با اشاره به این نکته که استان قزوین در زمینه پرورش دام وطیور، آبزیان، شیلات وتولید محصولات زراعی و باغی جایگاه ویژه ای دارد خاطر نشان کرد: با برنامه ریزی مناسب و هماهنگی و همیاری سایر دستگاههای اجرایی می توان شاهد جهش در بخش کشاورزی استان باشیم.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین در ادامه به مصوبات هیات دولت به استان برای اجرای ۲۰ هزار هکتار سامانه نوین آبیاری اشاره کرد و گفت: تاکنون با تلاش دست اندرکاران ومشارکت ومساعی بهره برداران تا اردیبهشت ماه سال جاری بیش از ۶هزارهکتار از این طرح به بهره برداری رسید و۴هزارهکتار نیز با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا۸۰ درصد درحال اجراست و۱۰هزار هکتار باقی مانده نیز تا پایان تیرماه به پایان خواهد رسید.

به گفته وی طی ۲۱سال گذشته تنها ۲۶هزارهکتار آبیاری نوین دراستان اجراشد در صورتی که طی سال گذشته و جاری حدود ۲۱هزار هکتار اجرا شده یا در دست اجرا است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در سفر هیات دولت به استان قزوین طرح احداث ۱۰۰۰ هکتار گلخانه سبزی وصیفی وگل شاخه بریده به تصویب رسد که این طرح نیز آماده ودرمرحله صدور مجوز است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین افزود: در سال جاری تنظیم بازار محصولات کشاورزی به ویژه انگوربا جدیت دنبال شده وباهماهنگی تعاونی باغداران و بخش خصوصی اقدام به موقعی برای خرید محصول کشمش تاکداران انجام است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت اجرای طرح داربستی کردن باغات انگوراضافه کرد: این طرح تاکنون درسطح ۴هزار وپانصد هکتار از باغات انگورراستان انجام شده ویکهزارهکتار نیز در سفرریاست جمهوری تصویب ودر دست اجراست.

متقی فرد در پایان به برنامه استان برای صادرات یک میلیارد دلاری از استان قزوین اشاره کرد و ابرازا امیداواری کرد بخش کشاورزی به سهم خود بتواند در صادرات محصولات کشاورزی نقش آفرین باشد.