به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول دبیرخانه جشنواره کتاب دین و پژوهش‌های برتر از انتشار فراخوان هفتمین دوره این جشنواره خبر داد.

مجید توسلی مدیر کل دفتر تهیه و تألیف متون و نشریات سازمان تبلیغات اسلامی و مسئول دبیرخانه جشنواره کتاب دین با اعلام این خبر گفت: هفتمین جشنواره کتاب دین و پژوهش‌های برتر بدون تغییر نسبت به دوره قبلی در ۱۰ گروه با محورهای «علوم قرآن و حدیث»، «اصول، فقه و حقوق اسلامی»، «فلسفه، کلام، عرفان، اخلاق و مذاهب اسلامی»، «تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی»، «ادبیات‌ داستانی و رمان»، «کودک و نوجوان»، «علوم اجتماعی»، «علوم اقتصادی و مدیریت اسلامی»، «علوم تربیتی، روانشناسی و علوم رفتاری»، «علوم سیاسی، انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره)» برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: سال انتشار آثار ارسالی باید بین ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۵ باشد همچنین مهلت ارسال آثار ۳۱ شهریور سال جاری تعیین شده است.

نشانه دبیر خانه جشنواره کتاب دین: تهران، خیابان حضرت ولی‌عصر(عج)، نبش زرتشت غربی، سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، طبقه دوم، دفتر تهیه و تألیف متون و نشریات، تلفکس: ۸۸۸۹۶۲۳۳ www.pajohe.ir