پوتین: آمریکا دچار شیزوفرنی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه روز گذشته طی اظهاراتی در نشست مشترک مطبوعاتی با «پائولو جنتیلونی»، نخست وزیر ایتالیا در شهر سوچی؛ در مورد برخی گزارشات رسانه های آمریکایی مبنی بر این که هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدارش با وزیر امور خارجه و سفیر روسیه در کاخ سفید، برخی از اطلاعات در مورد گروه تروریستی داعش را در میان گذاشته است، تصریح کرد: شاهد گسترش یک شیزوفرنی در سیاست آمریکا هستیم، چون این ادعاها را نمی توان به شکل دیگری توجیه کرد.



همچنین در این نشست خبری پوتین به شوخی گفت اگر لاوروف برخی اطلاعات محرمانه را از ترامپ دریافت کرده و آن را به ما نگفته باشد، باید وی را تنبیه کنیم. این برای وی یک مشکل است . این جمله پوتین موجب خنده حاضرین شد.



رئیس جمهور روسیه همچنین با اشاره به گزارش های گذشته رسانه های آمریکایی در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت: از وقتی که این شایعات را شنیده ایم به آن ها می خندیم، اما امروز دیگر این رویکرد نگران کننده شده است.