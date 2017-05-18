مجوز ساخت اتاقک نگهبانی در باغستانهای قزوین صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی روز پنجشنبه در جلسه بررسی وضعیت باغستانهای سنتی قزوین در صبحانه کاری که در اداره محیط زیست برگزار شد اظهارداشت: باغستانهای سنتی برای ما بسیار اهمیت دارد و باید در این جلسات مصوبه داشته باشیم و تکلیف مشکلات آن را حل کنیم.

وی افزود: در این بخش موضوع تامین آّب، راه دسترسی، امنیت و اتاقک نگهبانی بسیار مهم است و باید با کمک مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط برای آن تصمیم گیری شود.

استاندارقزوین تصریح کرد: با توجه به رهنمود مقام معظم رهبری اجازه نداریم به بهانه انتخابات آهنگ خدمت رسانی را کم کنیم و یا آن را متوقف سازیم بلکه تا آخرین لحظه باید در خدمت مردم باشیم.

همتی یادآورشد: خوشبختانه مانند همیشه سخنان دیروز رهبری بسیار آرام بخش و امید آفرین بود و انگیزه همه مسئولان را برای خدمت بیشتر تقویت کرد و امیدواریم با ندای رهبری مشارکت حداکثری در انتخابات رقم بخورد و برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب ثبت و ضبط شود.

استاندار قزوین اضافه کرد: باید خوشحال باشیم که مدیران استان در کنار تامین مقدمات لازم برای برگزاری باشکوه انتخابات همچنان درمسیرخدمت به مردم باعزم جدی در تلاش هستند وجلسه امروز برای حل مشکلات آب باغستان و کاهش دغدغه باغداران در کمتر از ۲۴ ساعت مانده به انتخابات سرنوشت ساز بیانگر نیت خالصانه مدیران برای خدمت رسانی است.

مجوز اتاقک برای باغستانها صادر شود

همتی گفت: در جلسه کارگروه با حضور باغداران باید به یک راهکار واحد برای ایجاد اتاقک نگهبانی برسیم و ما در دو هفته آینده آن را مصوب خواهیم کرد.

وی بیان کرد: این اتاقک می تواند با لحاظ کردن مسائل محیط زیست و میراث فرهنگی بدون استفاده از مصالح ساختمانی و از چوب باشد تا به باغات آسیبی نرسد.

کانال آبرسانی از رودخانه ها برای سیراب شدن باغستان احداث شود

استاندار در ادامه با اشاره به ضرورت تامین آب باغستان سنتی گفت: ادارات آب منطقه ای، جهاد کشاورزی، سازمان باغستان، برای احداث کانال و انتقال آب رودخانه های اطراف اقدام کنند و هر کدام سهم یک سوم را تامین کنند.

وی گفت: با دادن مشوق به باغداران باید از ظرفیت خود باغبانها نیز برای امنیت استفاده کنیم تا این مشکل برطرف شود.

در این جلسه مقرر شد مطالعه انتقال و استفاده از آب رودخانه ارنجک و دلیچای آغاز شود.