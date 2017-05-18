آمادگی مردم گناباد برای ثبت رکورد مشارکت در انتخابات

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: شب گذشته در آخرین ساعات تبلیغات انتخابات ،شور و نضباط سیاسی مردم این شهر به اوج خود رسیده بود و حالا همه خود را آماده کرده اند تا حماسه سیاسی دیگری را در روز جمعه رقم بزنند.

امسال برای نخستین مرتبه در بازه تبلیغات انتخاباتی، شاهد برگزاری کرسی های آزاد اندیشی، مناظره و تریبون های آزاد در دانشگاه های این شهرستان بودیم که موجب گرم تر شدن تنور انتخاباتی در این شهر شده بود.

شاید برگزاری کارناوال های تبلیغاتی در گناباد مرسوم نباشد ولی با توجه به کوچک بودن این شهر و نسبت های فامیلی نزدیکی که بین مردم وجود دارد ،در ستاد های انتخاباتی شاهد حضور افراد زیادی برای حمایت از همکار و یا فامیل شان بودیم.

همچنین حضور کاندیداهای شورای شهر در مساجد با اعلام قبلی توسط فرمانداری باعث شده هر شب سه تن از کاندیداهای شورای شهر در مساجد به سخنرانی بپردازد تا مردم بتوانند کاندیدای اصلح را به خوبی شناسایی کنند.

یک نکته مشترک در بین طرفداران همه طیف های انتخاباتی وجود دارد که خود نقطه امیدی برای ملت ایران است و آن تاکید بر حضور در انتخابات از هر گرایش سیاسی، برای ناکام گذاشتن دشمن است.

در این دوره تعداد زیاد کاندیداهای شورای شهر گناباد بر شور انتخاباتی این شهر افزود و این شور و نضباط باعث شده براساس پیش بینی ها شاهد مشارکت مردم در انتخابات حتی بیشتر از انتخابات مجلس شورای اسلامی باشیم.

مشارکت ۹۲ درصدی

فرماندار گناباد در همین رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می دارد: در انتخابات مجلس شورای اسلامی گناباد ۹۲ درصد مردم شرکت داشتند و براساس اقدامات و شور انتخاباتی که در گناباد شاهد آن هستیم امیدواریم این رکورد را در این دوره افزایش دهیم.

نبی پورافزود: در حوزه انتخابیه گناباد هیچ مورد رد صلاحیتی نداشته ایم و این نشان از حضور داوطلبان سالم و مورد اعتماد نظام است که ثمره آن را در آینده شاهد خواهیم بود.

نقش آفرینی دانشجویان

رضا ۲۰ ساله دانشجوی رشته برق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می دارد: برای نخستین بار است که تریبون آزاد و مناظره در دانشگاه ما برگزار می شود.

وی برگزاری این گونه برنامه ها را برای دانشجو که نسل سازنده کشور هستند و در آینده نیز مدیران این کشور خواهند بود را بسیار موثر دانست و می افزاید: دانشجو همیشه در نظام جمهوری اسلامی نقش پر رنگی داشته که می توان از تسخیر لانه جاسوسی تا اختراعات اخیر دانشجو ها اشاره کرد.

خانمی حدودا ۲۲ ساله که شغل مقدس پرستاری را دارد به خبرنگار ما می گوید: برگزاری مناظره باعث افزایش دانش و شناخت مردم از کاندیداها می شود و خواهد توانست در شناخت و انتخاب درست مردم کمک شایانی انجام دهد.

آقایی ۶۵ ساله وبازنشسته هدف از حضور در انتخابات را انتقال و ادامه دادن راه امام (ره) اعلام کرد تصریح می کند: حضور در پای صندوق های رای به منزله حمایت از نظام است که تمامی برنامه های دشمنان را برهم خواهد زد و ایران را برای مدتی بیمه خواهد کرد.

آنچه بر گردشی در گناباد شاهد آن هستیم وجود شور انتخاباتی و اهمیت داشتن آینده مردم چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه شورای شهر و روستا است و همه می خواهند نشان دهند که از نظام دفاع خواهند کرد و برای سربلندی آن پای صندوق های رای حضور خواهند یافت.