برخورد دستگاه قضا با تخلفات انتخاباتی جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید احمد زاده روز پنجشنبه در نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی شهرستان آبیک با اشاره به اینکه انتخابات ۲۹ اردیبهشت بسیار مهم و از جایگاه مهمی برخوردار است، اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای مختلف اجتماع وظیفه این ستاد است که قانون انتخابات بر عهده قوه قضاییه از حیث پیشگیری از جرایم انتخاباتی گذاشته است.

وی با قدردانی از تعامل و هماهنگی لازم اعضای ستاد پیشگیری از وقوع جرم شهرستان ادامه داد: هدف از این فعالیت‌ها ایجاد فضای مناسب برای برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف، عادلانه و منصفانه با حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های اخذ رای در ۲۹ اردیبهشت است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک ایجاد فضای انتخاباتی سالم، تامین امنیت انتخابات و برخورد با متخلفان را مورد تاکید قرار داد و افزود: تخلفات انتخاباتی در فضاهای مختلف اجتماع از جمله فضای مجازی رصد و با متخلفان برخورد قاطع و قانونی می‌شود.

وی با تاکید بر این نکته که کاندیداها و هواداران نامزدهای انتخابات ۲۹ اردیبهشت باید طبق مقررات تدوین شده رعایت کنند، تصریح کرد: در صورتی که قانون انتخابات در همه عرصه‌ها رعایت نشود بدون اغماض با مجرمان برخورد قاطع و در شبعه ویژه رسیدگی می‌شود.

احمدزاده تصریح کرد: برای فراهم کردن امنیت و آرامش لازم در انتخابات ۲۹ اردیبهشت در شهرستان آبیک تمهیدات لازم اندیشیده شده و در این راستا جرائم انتخاباتی آبیک در شعبه ویژه، رسیدگی می‌شود.

وی اظهارداشت: موفقیت در این عرصه زمانی است که حداقل جرائم و کمترین پرونده تخلفات انتخاباتی در دادگستری شهرستان تشکیل شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک با تاکید بر پرهیز از استفاده از امکانات دولتی له یا علیه کاندیداها در عرصه انتخابات خاطرنشان کرد: داوطلبان انتخابات باید ضمن پرهیز از استفاده از امکانات دولتی، صداقت خود را در همه عرصه‌ها برای جلوگیری از جرایم انتخاباتی نشان دهند.

وی با بیان اینکه دو انتخابات مهم و با اهمیت در پیش‌رو داریم، اظهار داشت: انتخابات ۲۹ اردیبهشت در دو حوزه ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا برگزار می‌شود که تمهیدات لازم برای هر چه با شکوه برگزار شدن این انتخابات از سوی دستگاه های ذیربط اندیشیده شده است.

احمدزاده با تاکید بر این موضوع که دشمن برنامه‌های خود را از طریق فضای مجازی دنبال می‌کند، تصریح کرد: دشمنان در جریانات انتخابات حاضر، برنامه‌ها و سیاست‌های خود را از طریق شبکه‌ها و فضاهای مجازی دنبال می‌کند و برخی خواسته و ناخواسته گرفتار ترفندهای آنان می‌شوند.

وی اعلام کرد: هر چه به زمان برگزاری انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم تخلفات و جرائم در این عرصه افزایش می‌یابد که لازم است برای جلوگیری از وقوع جرائم آموزش‌های لازم به کاندیداها داده شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک یادآورشد: کمیته ویژه بررسی تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی تشکیل می‌شود که با تشکیل این کمیته تخلفات صورت گرفته در این فضا شناسایی و با متخلفان برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.