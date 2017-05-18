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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۴۷

یک مقام نظامی لبنان اعلام کرد؛

حزب‌الله از رشته‌ کوه‌های شرق لبنان عقب‌نشینی نکرده است

حزب‌الله از رشته‌ کوه‌های شرق لبنان عقب‌نشینی نکرده است

یک مقام نظامی لبنان اعلام کرد که نیروهای حزب الله از مواضع خود در رشته کوه های واقع در شرق لبنان عقب نشینی نکرده و تنها آرایش نظامی خود در این رشته کوه ها را دستخوش تغییر کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الأوسط، یک مقام لبنانی برخی اخبار منتشر شده در رسانه های عربی در خصوص عقب نشینی حزب الله لبنان از مواضع خود در رشته کوه های واقع در شرق لبنان در مرز با سوریه را تکذیب کرد.

بر اساس این گزارش، این منبع لبنانی در این خصوص گفته است: نیروهای حزب الله از رشته کوه های شرقی در مرز با سوریه عقب نشینی نکرده و تنها اقدام به تغییر آرایش نظامی خود کرده اند.

این منبع همچنین ادامه داد: ماهیت وجودی حزب الله و تسلط نظامی‌اش اجازه نخواهد داد که از مرز لبنان و سوریه عقب‌نشینی کند.

گفتنی است، پیشتر برخی رسانه های عربی مدعی عقب نشینی نیروهای حزب الله لبنان از رشته کوه های شرقی لبنان در مرز با سوریه شده بودند.
 

کد مطلب 3981774

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