سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر واجد شرایط رای دادن در اصفهان هستند

احمدرضا ضیایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، تعداد واجدین شرایط رای دادن در استان اصفهان را سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرد و اظهار داشت: از این تعداد ۷۶ هزار نفر برای نخستین بار می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.

وی در ادامه تعداد نهایی داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان اصفهان را ۹ هزار و ۳۰۷ نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد سه هزار و ۸۵۲ نفر در انتخابات شورای شهر و پنج هزار و ۴۵۵ نفر در انتخابات شورای روستا با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی انتخابات استان اصفهان با تاکید بر اینکه دستورالعمل نحوه تبلیغات برای همه کاندیداهای حاضر در این انتخابات ابلاغ شده است، اضافه کرد: این در حالی است که طی دو روز گذشته مصادیقی را در خصوص تخلفات تبلیغاتی شاهد بودیم و اکیپ‌های بازرسی نیز به صورت شناور در سطح شهر بر این تبلیغات نظارت می‌کنند.

وی افزود: پنج میلیون و ۱۲۰ هزار و ۸۵۰ نفر جمعیت استان اصفهان است که از این تعداد دو میلیون و ۵۹۹ هزار و ۴۷۷ نفر مرد و دو میلیون و ۵۲۱ هزار و ۳۷۳ نفر زن هستند.