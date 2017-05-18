بانوی پرتابگر ایران با رکوردشکنی مدال نقره گرفت 

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، رقابت های دوومیدانی بازی های کشورهای اسلامی امروز پنجشنبه با برگزاری مسابقات پرتاب نیزه بانوان پیگیری شد.

این رقابت ها با حضور ٧ پرتابگر از کشورهای ترکیه و ایران (٢ نفر)، آذربایجان، پاکستان و مراکش برگزار شد.

سپیده توکلی و سحر ضیایی دو نماینده کشورمان در این بخش از رقابت ها بودند. البته حضور توکلی در رقابت های پرتاب نیزه به صورت تشریفاتی بود. طبق قوانین وی برای شرکت در رقابت های پرش ارتفاع باید در این مسابقات (پرتاب نیزه) حاضر می شد تا مجوز شرکت در رقابت های پرش ارتفاع را به دست آورد.

بنابراین توکلی فقط یک پرتاب انجام داد که آن هم خطا شد. توکلی بعد از این پرتاب، اقدام به پرتاب دیگری نکرد درحالیکه دیگر نماینده کشورمان هر ٦ پرتاب خود را انجام داد و موفق به کسب مدال نقره شد.

سحر ضیایی با رکورد ٤٩.١٥ متر بعد از نماینده ترکیه در جایگاه دوم ایستاد و صاحب مدال نقره شد. پرتابگر دیگری از ترکیه نیز عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

نکته مهم اینکه سحر ضیایی با رکوردشکنی ملی به مدال نقره مسابقات پرتاب نیزه بازی های کشورهای اسلامی دست یافت. این رکورد پیش از این در اختیار امینه ایری از گلستان بود.

مدال ضیایی پنجاه و ششمین مدال کاروان ایران در بازی های همبستگی اسلامی بود.