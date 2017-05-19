۹۰ هزار صومعه سرایی واجد شرایط رأی دادن هستند

علی فتح اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی چند ماه گذشته تلاش شد تا بسترهای مناسب برای برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم و امن در سطح شهرستان برگزار شود، اظهار کرد: شهرستان صومعه سرا دارای بیش از ۱۲۰ هزار نفر جمعیت بوده که از این تعداد حدود ۹۰ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن در انتخابات هستند.

وی با اشاره به در نظر گرفتن ۲۱۲ شعبه اخذ رأی در این شهرستان، گفت: از این تعداد ۱۲۰ شعبه مربوط به بخش مرکزی، ۴۶ شعبه بخش تولمات و ۴۶ شعبه نیز در بخش گوراب زرمیخ است.

فتح اللهی با بیان اینکه از ۱۲۰ شعبه اخذ رأی در نظر گرفته شده ۳۷ شعبه در حوزه شهری و مابقی در حوزه روستایی شهرستان است، خاطرنشان کرد: برای انتخابات ریاست جمهوری یک شعبه سیار نیز در نظر گرفته شده که آرای مربوط به زندان، بیمارستان و سایر مراکز خدماتی را دریافت می کند.

وی به رقابت بیش از یک هزار دواطلب در انتخابات شوراهای شهر و روستا شهرستان صومعه سرا اشاره و تصریح کرد: از این تعداد ۵۱ نفر در حوزه شهری صومعه سرا، ۲۱ نفر حوزه شهری تولمات و ۱۳ نفر نیز در حوزه شهری گوراب زرمیخ بوده و مابقی داوطلبان در حوزه روستایی شهرستان برای کسب کرسی های شورا با هم به رقابت می پردازنند.

فرماندار صومعه سرا همچنین به تعداد رأی اولی های شهرستان نیز اشاره کرد و یادآورشد: براساس آمار بیش از دو هزار نفر در شهرستان صومعه سرا رأی اولی هستند.

وی با بیان اینکه در برگزاری این انتخابات سه هزار نفر از عوامل اجرایی نیز فعالیت می کنند، ادامه داد: براساس جدول زمانبدی جلسات متعددی با عوامل اجرایی و نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستایی شهرستان در راستای برگزاری انتخاباتی سالم، امن و پرشور با مشارکت حداکثری مردم برگزار شده است.

فتح اللهی تأکید کرد: در مدت زمان تبلیغات انتخاباتی نیز تمامی فعالیت های نامزدها رصد و با هرگونه فعالیت غیرمجاز و غیرقانونی در حوزه تبلیغات برخورد قاطع شده است.