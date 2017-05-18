۱۲ نامزد انتخابات شورای شهر به دادسرای کرمان احضار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، دادخدا سالاری با اعلام اینکه ۱۲ نامزد شورای شهر کرمان که مرتکب جرائم انتخاباتی شده اند صبح امروز به دادسرای کرمان احضار شده اند، تاکید کرد: به صورت ویژه و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی رسیدگی خواهیم نمود.

وی گفت: طبق قوانین و مقررات در صورت محکومیت نامزدها امکان صلب صلاحیت آنها از حضور در شورای شهر وجود دارد.

فضای انتخابات در استان کرمان توسط قضات مجرب رصد می شود

دادستان کرمان از تعیین اکیپ های ویژه قضائی در سراسر استان برای رصد امور انتخابات و برخورد با جرائم مرتبط با انتخابات خبر داد و افزود: فضای انتخابات در استان کرمان توسط قضات مجرب رصد می شود.

دادخدا سالاری اعلام کرد: برای مبارزه با جرائم مرتبط با امر انتخابات و تاکیدات مقام معظم رهبری (حفظ الله تعالی) مبنی بر سلامت امر انتخابات و در راستای پیشگیری و مقابله آنی و قاطع با جرائمی که به سلامت انتخابات لطمه وارد می سازد، اکیپ های قضائی ویژه ای تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: اکیپ های ویژه قضائی به صورت شبانه روزی و به همراه ضابطان با حضور میدانی در محیط جامعه با متخلفین برخورد قانونی مقتضی می کنند.

اجازه هیچگونه ناامنی را به مجرمان نخواهیم داد

وی ادامه داد: مجموعه قضائی استان کرمان به همراهی نیروهای انتظامی و امنیتی ضمن آمادگی لازم در جهت برقراری نظم و امنیت و مقابله با جرائم احتمالی، اجازه هیچگونه ناامنی را به مجرمین نخواهد داد.

دادستان کرمان در پایان از تلاش های ماموران سخت کوش انتظامی استان کرمان و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان و پاسداران و بسیجیان انقلابی سپاه پاسداران در امر تامین امنیت استان کرمان تشکر کرد و افزود: امیدواریم انتخاباتی آرام و پر شوری را شاهد و ناظر باشیم.