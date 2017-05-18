علیاکبر وحدتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز بازدید از تمام موزهها همانند سالهای گذشته در خراسان شمالی رایگان است، اما بازدید از موزه عمارت مفخم به دلیل خسارت واردشده براثر زلزله اخیر، تعطیل است.
وحدتی افزود: به دلیل خسارت واردشده به این ساختمان بهمنظور انجام فعالیتهای مرمتی تا چند ماه آینده تعطیل خواهد بود.
وی تصریح کرد: در پی وقوع زلزله ۵.۷ ریشتری در خراسان شمالی و در بازدید بهعملآمده از بناهای تاریخی و ارزیابی اولیه از میزان تخریب و خسارت در بناهای تاریخی و موزهها بررسی شد که میزان خسارتهای زلزله و آسیبهای جدی به دو بنای شاخص آیینهخانه و عمارت مفخم واردشده است.
معاون میراث فرهنگی خراسان شمالی بیان کرد: اکنون تمام اشیاء موجود در این ساختمان بهجای امن انتقالیافته و کار مرمت این ساختمان بهزودی آغاز میشود.
وحدتی تصریح کرد: به مناسبت فرارسیدن روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی و بهمنظور بزرگداشت این روز، برنامههای متنوع فرهنگی در موزهها استان تدارک دیدهشده است.
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